Dazi | la Cina vuole arruolare la Ue

(Di giovedì 5 luglio 2018) È il punto di non ritorno, il Rubicone del commercio mondiale, l'alea iacta est che allarga il perimetro di quella che finora è stata una disputa trasformandola in una guerra vera e propria. Alla mezzanotte (ora cinese) di domani, Washington e Pechino cominceranno a fare sul serio. All'entrata in vigore diUsa su 34 miliardi di dollari di importazioni cinesi, il Dragone replicherà con l'introduzione di tariffe equivalenti sul made in Usa. Via le parole, in campo i fatti.A latere, un'Europa tenuta sotto schiaffo dalla minaccia di Donald Trump di tassare, dopo acciaio e alluminio, anche le automobili del Vecchio continente. Roba da far tremare i polsi a un Paese come la Germania in cui l'export delle quattro ruote pesa significativamente sull'ipertrofico surplus di bilancio. La Cancelliera Angela Merkel è infatti preoccupata: "Dobbiamo fare del nostro meglio per disinnescare questo ...