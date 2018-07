Dazi | Cina | gli Usa stanno aprendo fuoco sul mondo

Conto alla rovescia sui Dazi : ecco il domino delle ritorsioni commerciali tra Europa - Usa e Cina : alla mezzanotte di venerdì, ora di Washington, scattano i dazi statunitensi per 34 miliardi di dollari sui beni importati dalla Cina. Pechino, per voce del ministro del Commercio...

Dazi : Cina - Usa aprono fuoco sul mondo : PECHINO, 5 LUG - Gli Usa stanno "aprendo il fuoco" sul mondo con la minaccia di Dazi, colpendo il processo globale di produzione e distribuzione: il ministero del Commercio cinese mette in guardia sugli effetti delle mosse americane assicurando che ...

Dazi - la Cina vuole "arruolare" la Ue : È il punto di non ritorno, il Rubicone del commercio mondiale, l'alea iacta est che allarga il perimetro di quella che finora è stata una disputa trasformandola in una guerra vera e propria. Alla mezzanotte (ora cinese) di domani, Washington e Pechino cominceranno a fare sul serio. All'entrata in vigore di Dazi Usa su 34 miliardi di dollari di importazioni cinesi, il Dragone replicherà con l'introduzione di tariffe equivalenti sul made in Usa. ...

Dazi - a che punto siamo con le ritorsioni tra Europa - Trump e Cina : Se non è guerra aperta, poco ci manca. Le tensioni internazionali sul commercio stanno conoscendo un’escalation sempre più insidiosa, quasi per intero sotto la regia di Donald Trump....

Commercio - persistono tensioni tra Cina e Usa : "minacce e aumenti Dazi sono più armi negoziali che guerra" - analisti - : Ma la politica fiscale statunitense potrebbe portare ad un aumento delle importazioni e, quindi, a un crescente deficit commerciale, che potrebbe alimentare le tensioni tra i due giganti".

Dazi - Trump : Commercio? Ue fa male tanto quanto la Cina : Dazi, Trump: Commercio? Ue fa male tanto quanto la Cina Dazi, Trump: Commercio? Ue fa male tanto quanto la Cina Continua a leggere L'articolo Dazi, Trump: Commercio? Ue fa male tanto quanto la Cina proviene da NewsGo.

Dazi - Trump : Commercio? Ue fa male tanto quanto la Cina : Donald Trump ha paragonato le pratiche commerciali dell'Unione europea a quelle della Cina. "L'Unione europea fa probabilmente male tanto quanto la Cina, solo che è più piccola", ha dichiarato infatti ...

Dazi - Trump manda in tilt i mercati/ Scontro con la Cina : battuta d'arresto per il pil Usa : Dazi, Trump manda in tilt i mercati: lo Scontro commerciale con la Cina provoca una battuta d'arresto per il Pil degli Stati Uniti, le ultime notizie.(Pubblicato il Thu, 28 Jun 2018 23:18:00 GMT)

Guerra Dazi : Cina vuole vietare bond in dollari : E questo non solo perchè è il più grande mercato automobilistico del mondo, ma anche perchè è il più grande sbocco per i veicoli elettrici come il nuovo Model 3. Fino ad ora, la domanda è stata ...

Cina-Usa - Jim Mattis a Pechino/ Guerra Dazi - il capo del Pentagono in visita da Xi Jinping : Cina-Usa, Jim Mattis a Pechino: ultime notizie, il capo del Pentagono farà visita all'istituzione cinese per distendere il clima dopo Guerra dei dazi.(Pubblicato il Wed, 27 Jun 2018 20:54:00 GMT)

Dazi - Mnuchin contro Navarro : la Casa Bianca di Trump divisa sulla Cina : NEW YORK - Steven Mnuchin contro Peter Navarro. Nella grande guerra di Donald Trump contro la Cina c'è anche una battaglia tutta intestina, tra due

Dazi Usa - risposta sbagliata : 'Colpire capitali élite Cina' : Pechino potrebbe essere l'officina del mondo, ma il popolo cinese non può permettersi di comprare ciò che produce. Ricevi aggiornamenti su Protezionismo Lasciaci la tua e-mail:

Cina risponde ai Dazi : taglio alle riserve delle banche : Oltre 100 miliardi di dollari è la cifra che la banca centrale cinese elargirà per aiutare la sua economia, temendo un rallentamento e un escalation della guerra commerciale. La Banca centrale del paese ha annunciato un'iniezione di liquidità fino a 700 miliardi di yuan , $ 107 miliardi, nel ...

Dazi - media : Trump verso limiti a investimenti Cina in Usa : Dazi, media: Trump verso limiti a investimenti Cina in Usa Dazi, media: Trump verso limiti a investimenti Cina in Usa Continua a leggere L'articolo Dazi, media: Trump verso limiti a investimenti Cina in Usa proviene da NewsGo.