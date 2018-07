Dazi auto Usa | Merkel | “siamo pronti a negoziare una riduzione generale”

Auto verso una soluzione zero Dazi. Trump apre all'UE : Teleborsa, - Si apre una via d'uscita a "zero dazi" per le Auto europee grazie a trattative in corso fra USA ed UE. In attesa del via ad una nuova tranche di dazi USA su prodotti importati dalla Cina, ...

Auto verso una soluzione "zero Dazi". Trump apre all'UE : Si apre una via d'uscita a "zero dazi" per le Auto europee grazie a trattative in corso fra USA ed UE. In attesa del via ad una nuova tranche di dazi USA su prodotti importati dalla Cina , a partire ...

Dazi - Merkel apre a riduzione generalizzata su auto : 'E' opzione' : Roma, 5 lug., askanews, - La cancelliera della Germania Angela Merkel apre all'ipotesi di una riduzione generalizzata dei Dazi sull'auto, un tentativo per disinnescare il rischio di una guerra ...

Dazi - Merkel apre a riduzione generalizzata su auto : "E' opzione" : Roma, 5 lug., askanews, - La cancelliera della Germania Angela Merkel apre all'ipotesi di una riduzione generalizzata dei Dazi sull'auto, un tentativo per disinnescare il rischio di una guerra ...

Allacciare le cinture - Dazi al via. Riflettori sull'auto : Accelera il settore servizi della Gran Bretagna, cresciuto al ritmo più sostenuto da ottobre, e questo segnale di forza dell'economia potrebbe contribuire a spingere Bank of England ad alzare i tassi ...

Ambasciatore Usa in Germania : 'pronti a compromesso su Dazi auto' : Handelsblatt riporta che l'Ambasciatore Usa in Germania ha riferito ai dirigenti dei produttori di auto tedeschi che gli Stati Uniti sono pronti a trovare un compromesso per evitare l'applicazione dei ...

L’Europa sfida Trump : «Abbattere i Dazi sulle auto». Apertura dagli Usa : A?Bruxelles si lavora su una proposta di negoziato plurilaterale con Usa, Giappone e Corea del Sud per disinnescare il rischio escalation. E dagli Usa arriva una prima Apertura...

La Borsa rallenta - riflettori su auto e Dazi. Cade Stm : Oggi Prometeia rivede al ribasso le stime sulla crescita italiana nel 2018 da, +1,4% a +1,2%, a causa dello scenario internazionale e delle incertezze sulla politica economica del governo Conte. L'...

L'Europa prepara la sfida a Trump : «Giù tutti i Dazi sulle auto» : A Bruxelles si lavora su una proposta di negoziato plurilaterale con Usa, Giappone e Corea del Sud per disinnescare il rischio escalation. E la Cina va in pressing per convincere il Vecchio ...

Ue considera di avviare trattative su Dazi con produttori globali di auto - rumor - : L'Unione europea starebbe considerando l'opzione di avviare trattative con i principali colossi mondiali dell'auto., al fine di siglare un accordo sui dazi. E' quanto riporta il Financial Times, ...

Marchionne appoggia Trump sulla questione Dazi auto : ha poi aggiunto che ' non sono la fine del mondo '. L'unica accortezza sarebbe però quella di non esagerare troppo con la risposta . Pur ammettendo che la Germania sia stata sino ad oggi la maggior ...

Ue : Dazi auto danneggiano Usa e legami con alleati : I dazi americani sulle importazioni di auto europee "danneggiano il commercio, la crescita e l'occupazione negli Usa", con un "impatto negativo di 13-14 miliardi di dollari sul pil Usa" e "i legami ...

La Ue a Trump : i Dazi auto vi danneggeranno : ROMA - I dazi americani sulle importazioni di auto europee 'danneggiano il commercio, la crescita e l'occupazione negli Usa', con un 'impatto negativo di 13-14 miliardi di dollari sul pil Usa' e 'i ...

Dazi : UE avverte USA su auto - rappresaglia da 300 miliardi dollari : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve