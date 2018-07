Davvero? Il retroscena scottante sulla casa dei Ferragnez

caffeinamagazine

: E' davvero come Ravezzani Non sa niente, la notizia la prende da internet... non verifica e all'improvviso passa ad… - JeriCool94 : E' davvero come Ravezzani Non sa niente, la notizia la prende da internet... non verifica e all'improvviso passa ad… - LeTalpeNews : Le accuse della suora contro il vescovo sono davvero pesanti, la vicenda è agghiacciante. La reazione del vescovo… - RememberGiuls : Non lo so se è normale (sarà che li seguo da poco forse), ma mi hai davvero fatto piangere, è bello conoscere i ret… -

(Di giovedì 5 luglio 2018) “New Home is almost ready, lain questione è quella di Chiara Ferragni e Fedez che su Instagram qualche settimana fa hanno pubblicato le immagini del loro nuovo appartamento a Citylife.con tanto di vasca idromassaggio sul terrazzo con vista grattacieli. Un vero spettacolo. È un attico dei palazzi progettati dall’archistar Zaha Hadid nel quartiere City Life, il posto del momento a Milano. Si trova a pochi passi dall’altro attico di 270 metri quadrati (nelle residenze Libeskind), dove vivevano prima che arrivasse il piccolino e che, ora, hanno messo in affitto, a 10mila euro al mese. Il rapper e la blogger. hanno fatto un tour social per mostrarla ai follower. Che cosa dicono di loro questi spazi? Lei è la vera organizzatrice, lui non ama rifare il letto, la cucina è poco utilizzata e Leone ha un bagno personale. Nel filmato Chiara Ferragni ha fatto ...