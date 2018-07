Davide Stival | “Mio figlio Lorys in una bara bianca | ricoperta da metri e metri di terra”

Sentenza d’appello Lorys - Davide Stival per la prima volta in aula : “Volevo sentire con le mie orecchie” : Giornata storica nel processo per l'omicidio del piccolo Lorys Stival. È prevista in giornata la Sentenza d'appello a carico di Veronica Panarello, condannata in primo grado a 30 anni di carcere per aver ucciso il figlioletto. Se le attenunati venissero concesse la pena potrebbe passare a 16 anni. Il papà di Lorys, Davide Sival per la prima volta in tribunale.Continua a leggere