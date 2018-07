David Lappartient | “Lotta al doping diversa dopo il caso Froome Il nuovo ciclismo | tra

David Lappartient : “Rispettate la sentenza Froome. Vi spiego tempistiche e motivi. La UCI combatte il doping” : David Lappartient, Presidente della Federazione Internazionale Ciclismo, ha parlato in merito all’assoluzione di Chris Froome. Il numero 1 del pedale mondiale è intervenuto in merito alle modalità e alle tempistiche della sentenza sul caso salbutamolo in cui era coinvolto il keniano bianco, emessa alla vigilia della partenza del Tour de France da cui gli organizzatori lo avevano originariamente escluso perché ledeva l’immagine della ...

Giro d’Italia 2018 - David Lappartient : “Tappe magnifiche. Il caso Froome è molto complesso - non credo si chiuderà prima del Tour. La scia di Aru? Non ha logica”. : “Un Giro superbo, sono entusiasta”. È questo il giudizio di David Lappartient, presidente dell’UCI (Unione Ciclistica Internazionale) sul Giro d’Italia 2018. Il 44enne francese, eletto lo scorso 21 settembre come capo dell’organo più importante del mondo del ciclismo, è stato ospite ieri alla partenza di Riva del Garda e in un’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport ha toccato molti temi legati alla corsa. Innanzitutto Lappartient ...