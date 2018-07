Daniele Bossari e Filippa Lagerback | è crisi? Macché! La coppia parte per le vacanze e

Daniele Bossari - “chi è la sua donna misteriosa”. Svelato tutto. A un mese dalle nozze con Filippa : Lo scoop era stato subito una bomba. A pochi giorni dal matrimonio, Daniele Bossari era stato beccato dai paparazzi di Chi mentre era in compagnia di una donna. I due passeggiavano per Milano, sono stati a cena fuori e poi, una volta in auto, si sono salutati in modo molto intimo. Tra i due c’è stato un bacio. Ovviamente la bomba è esplosa: Daniele Bossari ha già tradito Filippa Lagerback? Lui nega. Alfonso Signorini, che ha deciso ...

Daniele Bossari ha tradito Filippa Lagerback?/ Foto con un'altra - ma lui : “Conoscete il gioco di prospettiva” : Daniele Bossari ha tradito Filippa Lagerback? Il settimanale Chi pubblica le Foto del conduttore insieme ad un'amica: la coppia risponde ironicamente allo scoop sui social. È durata poco l'ombra del presunto tradimento sulle spalle di Daniele Bossari e Filippa Lagerback. A poche settimane dalle nozze, annunciate in diretta tv durante il Grande Fratello Vip e celebrate il primo giugno scorso con una romantica cerimonia a Varese, il ...

Daniele Bossari fotografato con un’altra donna? Lui e Filippa smentiscono tutto con un video : Daniele Bossari e Filippa Lagerback hanno deciso di rispondere al settimanale Chi. In particolar modo, alle foto che vedono Daniele Bossari in compagnia di una donna. E se il conduttore aveva già “bollato” il tutto dicendo che si tratta di un’amica e niente più, la coppia ‘scende in campo’ a pochi giorni dalle nozze e ride sull’eventuale gossip. Nessun tradimento, anzi qualche risata: “Qui ho la gobba… ...