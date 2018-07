Dall' avvocatura un paracadute per Fico | non pagherà i vitalizi agli ex parlamentari

ilgiornale

(Di giovedì 5 luglio 2018) Roma L'attacco ai privilegi degli exnon si ferma. Tanto più che ora il Movimento Cinque stelle e il presidente della Camera Robertopossono contare su un "". Il motivo? É arrivato il parere dell'dello Stato che assicura che i membri dell'ufficio di presidenza della Camera non dovranno rispondere personalmente qualora i ricorsi sui taifossero accolti. In sostanza qualora la class action (un'azione legale collettiva) promossa da Antonello Falomi e da altri exdovesse andare a segno i membri dell'Ufficio di presidenza non dovranno mettere mano al portafoglio.I Cinque stelle a questo punto rilanciano con forza su un tema che sanno essere popolare. "Nel giro di una settimana si potrà approvare il tema deie mettere fine a questo privilegio. Le pensioni di privilegio, come le ha chiamate Boeri, presto non esisteranno ...