Dalla Luna partiranno i razzi per l' esplorazione dello spazio

TV - Rai5 : “Moon” - Dalla Terra alla Luna : La Luna, lampada della notte, testimone della nostra evoluzione e della trasformazione del nostro pianeta. Il secondo episodio della serie in prima visione “Moon”, in onda domenica 1 luglio alle 22.10 su Rai5, racconta lo sbarco dell’uomo sulla Luna. Nel ventesimo secolo il satellite diventa Terra di conquista e si realizza il sogno – già anticipato cento anni prima da Jules Verne nel suo romanzo fantascientifico che dà il titolo a questo ...

Eclissi lunare più lunga del secolo/ Video : il 27 luglio sarà visibile Dalla Terra anche Marte : Eclissi lunare più lunga del secolo, il prossimo 27 luglio tutti col naso all’insù, anche Marte sarà esposto. Uno spettacolo preannunciato quanto accadrà nei cieli fra poco più di un mese(Pubblicato il Mon, 18 Jun 2018 00:16:00 GMT)

Una donna fa causa alla Nasa per tenersi una fiala di polvere Dalla Luna : Una causa federale (forse) deciderà se i privati cittadini possono possedere materiale dalla Luna. Laura Cicco, una donna del Tennessee, sostiene di aver ricevuto in dono da Neil Armstrong in persona (quasi 50 anni fa) una fiala contenente polvere Lunare e, per paura che le venga confiscata, ha intentato una causa preventiva contro la Nasa, perché le venga riconosciuta la proprietà. L’agenzia spaziale per ora non rilascia dichiarazioni sul caso, ...

Il principe Harry e Meghan Markle sono tornati Dalla Luna di miele e lui non potrebbe essere più raggiante : <3 The post Il principe Harry e Meghan Markle sono tornati dalla luna di miele e lui non potrebbe essere più raggiante appeared first on News Mtv Italia.

La Luna si allontana Dalla Terra - le giornate si allungano : I giorni sulla Terra si allungano man mano che la Luna si allontana, fanno sapere gli scienziati. E le nostre giornate supereranno negli anni la durata di 24 ore, secondo quanto riporta il Sun. Circa 1,4 miliardi di anni fa un giorno durava solo 18 oreperché il pianeta ruotava più velocemente, secon

Brooke Shields in bikini a 52 anni viene Dalla Luna - e non da Laguna Blu - : Brooke Shields a 15 anni in Laguna Blu è pura poesia. A 20 sulle passerelle di tutto il mondo è una dea. A 30, quando partecipa a una puntata cult di Friends e dà vita a una delle scene più iconiche della serie tv in cui scambia le dita di Joey/Matt Leblanc per un ghiacciolo, causando la ...

Colonie umane sulla Luna minacciate Dalla polvere : salute a rischio : L'uomo sogna di tornare sulla Luna e, dal satellite, dare il via alla colonizzazione dello spazio. Un obiettivo ambizioso che potrebbe tuttavia esser ostacolato da un problema. La polvere Lunare ...

Iraq al voto - prima volta Dalla sconfitta dell'Isis. La mezzaluna sciita si spacca in cinque : La mezzaluna sciita si spacca in cinque in Mesopotamia. Vince, ma la ricomposizione è tutt'altro che dietro l'angolo. Le prime elezioni legislative dopo la sconfitta (ma non l'annientamento) dell'Isis, le quarte dalla caduta del regime di Saddam Hussein, 15 anni fa. Un voto che dà conto di un Paese sempre più frantumato, eterodiretto, con spaccature che attraversano dall'interno le varie comunità etniche e ...