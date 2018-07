Dal Portogallo | Cristiano Ronaldo alla Juve è solo questione di ore

Cristiano Ronaldo a un passo dalla Juventus : dalla Spagna e Dal Portogallo ultime news - Ultime Notizie Flash : Cristiano Ronaldo a un passo dalla Juventus: dalla Spagna e dal Portogallo Ultime news. I bianconeri si preparano a fare il colpo dell'estate e il calciomercato si infiamma

Anche la Spagna - dopo il Portogallo - fuori Dal Mondiale : La Russia si è qualificata ai quarti dei mondiali, superando la Spagna ai rigori per 5-4. Allo stadio Luzhniki di Mosca i tempi regolamentari si erano chiusi sull'1-1: tutto nel primo tempo, con il vantaggio iberico grazie a un autogol di Ignashevich nel tentativo di anticipare Sergio Ramos al 12mo e pareggio di Dzyuba su rigore per un discusso mani di Piquè al 41mo. Nei supplementari la gara non si sblocca e ai rigori sono stati ...

Portogallo neutralizzato - il capolavoro dell’Iran Dal finale amaro : ma non basta una ‘Trivela’ a sporcare un pari che sa di riscatto : Cristiano Ronaldo neutralizzato, il Portogallo Campione d’Europa impaurito e costretto ad accontentarsi del pareggio: l’Iran firma un’impresa storica al di là del risultato La storia si ricorda solo dei vincitori e mai degli sconfitti. È vero, ma questa volta si potrebbe fare un’eccezione. L’Iran merita una menzione speciale da chi racconterà, un domani, le vicende di Russia 2018. In un girone in cui Spagna e ...

Calcio : Portogallo bloccato Dall'Iran : Il Portogallo è riuscito a centrare la qualificazione agli ottavi ma ha rischiato parecchio contro un'altra pretendente, l'Iran, in un match conclu...

La Grecia è fuori Dalla crisi. Salvarla è costato più del Pil del Portogallo : A quanto corrisponde il bailout della Grecia Alla fine, il valore dei tre bailout della Grecia toccherà i 310 miliardi di euro: un valore più alto dell'intera economia di Hong Kong. E non solo. E' la ...

Mihajlovic ricomincia Dal Portogallo - : Dopo la non eccelsa esperienza sulla panchina del Torino, Mihajlovic sarebbe pronto a rimettersi in gioco. Secondo O Jogo, media portoghese, ci sarebbe già un accordo tra il tecnico serbo e lo ...

Portogallo-Spagna - Dalle 20.00 La Diretta Hierro debutta contro Cristiano Ronaldo : Al secondo giorno di Russia 2018 è già il momento di una delle partite più interessanti e attese dell'intera fase a gironi. A Sochi, nello stadio che ha ospitato la cerimonia di apertura e chiusura ...

Portogallo Spagna : formazioni ufficiali e risultato in diretta LIVE Dalle 20.00 : Al Fisht Stadium di Sochi va in scena l'esordio Mondiale di Portogallo e Spagna. Il derby iberico vede di fronte le favorite del gruppo B, di cui fanno parte anche Iran e Marocco, scese in campo alle 17--Portogallo (4-4-2): Rui Patricio; Cedric, Pepe, Fonte, Guerreiro; Bernardo Silva, William Carvalho, Joao Moutinho, Bruno Fernandes; Guedes, Cristiano Ronaldo. All. Santos--Spagna (4-2-3-1): De Gea; Nacho, Piqué, Sergio Ramos, Jordi Alba; ...

Mondiali 2018 - diretta Portogallo-Spagna Dalle 20 : probabili formazioni e dove vederla in tv : ROMA - Grande sfida questa sera al Fisht Olympic Stadium di Sochi: Portogallo e Spagna scendono in campo per il loro esordio ai Mondiali 2018. Dopo l'esonero di Lopetegui c'è grande attesa per il ...

Mondiale 2018 - Dal Portogallo all'Inghilterra : ecco chi può infastidire le big : Le cinque favorite per la vittoria del Mondiale, solo sulla carta, sembrano essere Germania, Spagna, Brasile, Argentina e Francia. Attenzione, però, perché in competizioni simili ci possono essere ...

Juventus - Dal Portogallo : CR7 apre ai bianconeri : Juventus, DAL Portogallo- Cristiano Ronaldo alla Juventus? Sì, si può. Secondo quanto riportato dai colleghi portoghesi di “Record“, l’attaccante del Real Madrid sarebbe pronto a lasciare i blancos e sposare un nuovo progetto professionale e di vita. “Lascio il Real, ma non per un problema di soldi”. Queste le dichiarazioni del 5 volte pallone d’oro. […] L'articolo Juventus, dal Portogallo: CR7 apre ai ...

Clamorosa bomba Dal Portogallo : “Cristiano Ronaldo lascia il Real Madrid - possibile futuro in Italia” : Il calciomercato è appena nella fase iniziale ma le trattative possono considerarsi già caldissime, in particolar modo a tenere banco è il futuro di Cristiano Ronaldo, reduce dalla vittoria della terza Champions League consecutiva adesso sembra proprio destinato a lasciare il Real Madrid. Secondo quanto riporta il quotidiano portoghese Record in edicola giovedì l’attaccante portoghese avrebbe già deciso di lasciare i Blancos ma potrebbe ...

Dal Portogallo : Jorge Mendes spinge il Milan su Ruben Dias : Pare però ci possano essere degli spiragli in quanto in soccorso dei rossoneri potrebbe intervenire l'agente più potente del mondo: il noto Jorge Mendes , che con il Milan ha già chiuso l'affare ...

Dal Portogallo : 'Anche la Juventus su Talisca' : TORINO - C'è un'altra pretendente italiana per Anderson Talisca, 24enne attaccante brasiliano di proprietà del Benfica e nell'ultima stagione in prestito al Besiktas . Il giocatore, che non sarà ...