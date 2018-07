Dal 7 luglio scattano i saldi in Calabria

Al via Dal 7 luglio i saldi in Calabria : 'I saldi - ha detto Klaus Algieri, presidente di Confcommercio Calabria - sono sempre un momento importante per l'economia del paese e della nostra regione. Spingono migliaia di famiglie e di persone ...

Festival N-Stories : Dal 5 all’8 luglio ad Altamura si racconta il mondo : Come raccontare il viaggio con la scrittura, le immagini, a voce, ma anche come vivere il viaggio vero andando alla scoperta della bellezza selvaggia dell’Alta Murgia: si imparerà durante il Festival N-Stories. Le vie del racconto che si terrà ad Altamura (Bari) dal 5 all’8 luglio. LEGGI ANCHEMy Himalaya: 40 anni tra i buddisti Fa parte del progetto Heritage Games, coproduzione della Fondazione Matera Basilicata 2019 e l’associazione Il ...

Calabria - Dal 7 luglio scattano i saldi : "I saldi - ha detto Klaus Algieri, presidente di Confcommercio Calabria - sono sempre un momento importante per l'economia del paese e della nostra regione. Spingono migliaia di famiglie e di persone ...

Un Posto al sole - anticipazioni puntate settimana Dal 9 al 13 luglio 2018 : Eccoci ancora una volta alle anticipazioni sulle puntate di Un Posto al sole. Gli episodi della soap italiana ambientata a Posillipo, durante la settimana dal 9 al 13 luglio 2018, sono sempre focalizzati sul delitto di Veronica, di cui sembra non spuntare l’assassino. Alberto si scontra con Marina e torna alla sua abitazione sconvolto. Tra Niko e Susanna non c’è pace, anche la cena organizzata per la famiglia vede l’uno contro ...

Sciopero Ryanair : Dal 25 al 26 luglio stop ai voli : Gli assistenti di volo di Ryanair hanno programmato due giorni di Sciopero: il personale di cabina di Italia, Spagna, Portogallo e Belgio ha deciso di incrociare le braccia dal 25 al 26 luglio. Lo fa per chiedere migliori condizioni di lavoro, il rispetto dei diritti per i dipendenti di ogni Stato in cui opera la compagnia aerea e un tavolo per la negoziazione di un accordo collettivo. Lo annunciano i sindacati di categoria Filt-Cgil e ...

Concluso il RadioMusicContest di Rmc101. Ora la finale Dal 26 al 28 luglio a Cornino : Si è Concluso con la decima puntata, andata in onda ieri sera, il RadioMusicContest, trasmissione di Rmc101 e prodotta da Impronte Musicali. Nell'ultima conclusiva serata sono stati decretati i sedici ...

Calciomercato LIVE - tutte le trattative di giovedì 5 luglio in DIRETTA : Juventus-Cristiano Ronaldo - vertice tra Agnelli e Marotta. Ruiz ufficializzato Dal Napoli : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI IERI 4 luglio Buongiorno agli appassionati di calcio: giovedì 5 luglio dedicato alla nostra DIRETTA LIVE di OASport sul Calciomercato. Aggiornamenti minuto per minuto di tutte le trattative in bilico e tutti gli affari conclusi tra i migliori club italiani ed esteri con notizie, indiscrezioni, anticipazioni per non perdere nemmeno una mossa della propria squadra del cuore in vista della stagione che va ad ...

Notizie Dal Forex 5 luglio 2018 : EUR/USD L'euro recupera terreno nei confronti del biglietto verde grazie alle indicazioni macroeconomiche giunte in mattinata dalla Germania. A maggio gli ordini all'industria tedeschi hanno messo a ...

Per tutti GPU Turbo su Huawei P20 e P20 Plus Dal 5 luglio : ecco come provarlo : Giungono novità ancora una volta importanti per gli utenti che in questi mesi hanno deciso di acquistare un Huawei P20 o un P20 Plus, considerando il fatto che il produttore cinese sembra essere attivissimo dal punto di vista dello sviluppo software. Vedere per credere quanto vi ho riportato nei giorni scorsi, quando su queste pagine ho condiviso con voi alcune anticipazioni sul nuovo aggiornamento che ci apprestiamo a toccare con mano, forse ...

Red Friday Mediaworld : il Black Friday estivo/ Dal 6 all’8 luglio offerte online e nei negozi : oggi iPad 9.7 : Red Friday Mediaworld: il Black Friday estivo, dal 6 all’8 luglio offerte online e nei negozi: oggi iPad 9.7 e Galaxy A8 a prezzi scontati. Interessanti sconti su moltissimi prodotti(Pubblicato il Thu, 05 Jul 2018 15:17:00 GMT)

Anticipazioni Un posto al sole trama puntate 9-13 luglio 2018 : Alberto messo alle strette Dalla polizia! : Anticipazioni Un posto al sole trama puntate da lunedì 9 luglio a venerdì 13 luglio 2018: Alberto sotto torchio! Grimaldi e la sentenza di colpevolezza! Anticipazioni Un posto al sole: Alberto, dopo essersi scontrato con Marina, torna a casa distrutto. Nel frattempo, viene emesso un mandato di arresto! Il processo a Luca Grimaldi termina con una sentenza di colpevolezza! Marco attratto da… Elena Giordano! Arriva puntuale come ogni ...

Anticipazioni/ Un Posto al sole Dal 9 al 13 luglio : Alberto sospettato di omicidio : Continuano ad appassionare i telespettatori le vicende dei protagonisti della soap partenopea “Un Posto al sole”. Durante la settimana che andra' dal 9 al 13 luglio, le trame saranno incentrate soprattutto sulla risoluzione del caso riguardante l’omicidio avvenuto durante la festa di compleanno di Veronica Viscardi. Durante la settimana tornera' in scena anche il commissario Giovanna Landolfi, sara' proprio lei infatti a formulare insieme al PM ...