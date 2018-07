Dai verbali del Fomc non si attendono sorprese su politiche Fed

Processo Cucchi bis - emergono nuovi verbali falsificati Dai carabinieri Video : Verso la verita', sia pure a piccoli passi. Prosegue il Processo contro cinque carabinieri [Video], alcuni dei quali accusati di omicidio preterintenzionale per la morte di Stefano Cucchi, avvenuta all’ospedale Pertini di Roma il 22 ottobre 2009, sei giorni dopo essere stato arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti. Una parte degli imputati deve rispondere per il falso nella compilazione del verbale di arresto, e di calunnia verso ...

Processo Cucchi bis - emergono nuovi verbali falsificati Dai carabinieri : Verso la verità, sia pure a piccoli passi. Prosegue il Processo contro cinque carabinieri, alcuni dei quali accusati di omicidio preterintenzionale per la morte di Stefano Cucchi, avvenuta all’ospedale Pertini di Roma il 22 ottobre 2009, sei giorni dopo essere stato arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti. Una parte degli imputati deve rispondere per il falso nella compilazione del verbale di arresto, e di calunnia verso quegli agenti ...

