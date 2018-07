Dai ' no vax' ai ' free vax' | i movimenti che dicono no ai vaccini

Zaytsev vaccina la figlia e lo scrive su Facebook : raffica di insulti Dai no vax : Zaytsev vaccina la figlia e lo scrive su Facebook: raffica di insulti dai no vax Il campione rivendica sui social la sua scelta di padre, ma alcuni utenti lo criticano pesantemente fino ad augurargli la morte Continua a leggere L'articolo Zaytsev vaccina la figlia e lo scrive su Facebook: raffica di insulti dai no vax proviene da NewsGo.

