Da oggi potete acquistare ratealmente gli smartphone Xiaomi nei Mi Store italiani

Volete Wind All Inclusive Plus? Potete attivarla solo oggi e solo online : Wind All Inclusive Plus è una nuova offerta esclusiva di Wind attivabile solo per oggi e solo online passando il proprio numero a Wind oppure attivando una nuova SIM con un nuovo numero.