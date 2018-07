Da Louis Vuitton a Lavazza | usavano marchi di lusso per la droga | sgominata banda a Torino

La prima sfilata di Virgil Abloh per Louis Vuitton in 5 punti : Quando Kim Jones ha detto addio a Louis Vuitton lo scorso gennaio, probabilmente nessuno si aspettava che a prendere il suo posto ci sarebbe stato Virgil Abloh, già direttore artistico del brand super cool Off-White. Oppure sì, visto che è proprio grazie al suo brand che ha mostrato al mondo intero un’idea diversa di moda, ormai pronta a rivoluzionare anche una maison storica come quella parigina. Ed è proprio oggi, nella splendida e ...

Gli accessori di Grace Coddington per Louis Vuitton : In occasione dell’ultima collezione Cruise di Louis Vuitton, presentata nella splendida cornice della Fondation Maeght di Saint-Paul-de-Vence, Nicolas Ghesquière ha messo in scena ben più di una sfilata. In un’atmosfera in cui ancora si respira l’arte del secondo dopoguerra, il direttore artistico della maison ha fatto dialogare tra loro tantissime forme d’arte diverse, dalla moda all’architettura, sino alla musica ...

'Emissary Forks at Perfection' : la Fondazione Louis Vuitton a Venezia ospita Ian Cheng e le sue simulazioni di mondi futuri : ... i visitatori sono portati a mettere in discussione le capacità di adattamento della mente e l'evoluzione umana di fronte alla diversità, alla casualità e all'imprevedibilità di un mondo in continuo ...

Louis Vuitton svela la collezione per Russia 2018 : Arriverà nei flagshipstore il 14 giugno, e vi rimarrà fino al mese di luglio, la nuova collezione che Louis Vuitton dedica a Russia 2018. Non una sola collezione in realtà, ma un omaggio a più riprese che la Maison dedica all’evento sportivo più atteso dell’anno. A cominciare dal nuovo travel case che gli artigiani dell’Atelier di Asnières hanno realizzato per custodire e trasportare il trofeo calcistico della FIFA World Cup ...

Louis Vuitton e FIFA World Cup Russia 2018 : tre progetti unici da un sodalizio d'eccezione : ... ha il fine di consolidare ulteriormente lo stretto legame tra il brand e le leggende, da oltre 160 anni: da reali, scrittori, esploratori alle più importanti competizioni sportive del mondo, Louis ...

Louis Vuitton : presentata la prima collezione di fragranze maschili : A volte basta chiudere gli occhi per essere trasportato dall'altra parte del mondo. Interiore, metaforico, immateriale: il viaggio non è una destinazione. E' uno spirito, un'essenza. Un movimento ...

Louis Vuitton : prima collezione di fragranze maschili : Si chiamano Les Parfums e sono ispirate al viaggio. Louis Vuitton presenta le sue fragranze maschili. Se il desiderio di ognuno è fuggire per avventurarsi verso terre sconosciute, allora Louis Vuitton, fin dal suo primo emblematico baule, ha accettato la sfida e promesso di accompagnare la curiosità dei viaggiatori nelle proprie esplorazioni. Il viaggio d’altra parte è un’impronta indelebile nella memoria, un’emozione che viene ...