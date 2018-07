Da Erasmo a Hemingway | le frasi d’amore di Elisa Isoardi

vanityfair

(Di giovedì 5 luglio 2018) «E ho imparato che si può volare anche soli, se non c’è nessuno che merita il tuo cielo». È bastata una frase postata su Instagram a scatenare i rumors su una presunta crisi trae Matteo Salvini. Una frase tra l’altro copincollata con tanto di citazione, tratta da una poesia dell’autore e cantante italiano Gio Evan. È una fan di Gio,, 35 anni. Due settimane fa gli aveva preso in prestito un verso più romantico («Non sono poi così bravo a dimenticarti. O forse sei tu che sei bravissima a farti ricordare»). E prima, un passaggio ancora più zuccheroso («È da quando muoio dalla voglia di rivederti che penso che qui c’è di mezzo l’amore»), accompagnato da tanto di hashtag: #Ioete. Lei e Salvini, ovviamente. Lui, Gio Evan al secolo Giovanni Giancaspro, non risponde direttamente. «Sta da tutt’altra parte politica», dice chi lo conosce ...