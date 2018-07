Cucina | la tradizione è un valore che non si discute

ilrestodelcarlino

: Marito, moglie, un figlio e una figlia. Tutti occupati nella propria impresa insieme a un solido gruppo di lavoro.… - ReporterGourmet : Marito, moglie, un figlio e una figlia. Tutti occupati nella propria impresa insieme a un solido gruppo di lavoro.… - RistoriAmo : RT @Zenazone: [LIGURIA IN TAVOLA] - Qual è la tua pasta ligure preferita? ?? - Zenazone : [LIGURIA IN TAVOLA] - Qual è la tua pasta ligure preferita? ?? -

(Di giovedì 5 luglio 2018) Bologna, 5 luglio 2018 - Spaghetti alla bolognese, la storia infinita continua. Piantiamola con la gastronomia televisiva rifilata come scienza esatta, per fare ascolti e guadagni pubblicitari. Io ho sempre preparato gli spaghetti con condimenti diversi: ragù bolognese, con la cipolla, con il tonno. Vale anche per le tagliatelle, ...