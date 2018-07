Cristiano Ronaldo-Juventus | operai Fiat in rivolta!

Cristiano Ronaldo ad un passo dalla Juventus - dirigenti bianconeri ‘in spedizione’ a Madrid : Cristiano Ronaldo non è mai stato così vicino alla Juventus, i dirigenti bianconeri sono attesi nelle prossime ore a Madrid per un confronto com la dirigenza del Real Ronaldo alla Juventus. Mentre dalla Spagna arrivano notizie di una ‘rottura’ che sembra ormai insanabile tra CR7 e il Real Madrid, sancita dall’incontro tra il procuratore del portoghese, Jorge Mendes, e la dirigenza dei ‘blancos’, a Torino un ...

Juventus-Cristiano Ronaldo - ci siamo : i dettagli dell’accordo - presentazione - cifre e… villa : Juventus-Cristiano Ronaldo, adesso ci siamo veramente, il colpo del secolo sta per essere chiuso. Ecco il punto della situazione di una trattativa in via di definizione. Nelle serata di ieri l’ultimo disperato tentativo da parte del Real Madrid di convincere il portoghese a rimanere in Spagna, sul piatto la stessa cifra offerta dalla Juventus, 30 milioni di euro. No definitivo, CR7 ha deciso (e comunicato ufficialmente) di voler ...

Cristiano Ronaldo starebbe per diventare un calciatore della Juventus : Davvero la Juventus sta per mettere a segno quello che è considerato il colpo del secolo nel mondo del calcio? Di sicuro, si tratterebbe di uno degli affari più sorprendenti e importanti del calciomercato italiano. Un acquisto, se così si può definire, d' oro. E ormai da un paio di giorni che su tutti i siti, su tutti i quotidiani, soprattutto quelli sportivi, circola questa clamorosa notizia. All'inizio, si pensava ad una delle tante bufale ...

Guillem Balague - biografo di Cristiano Ronaldo : "Nella sua testa si sente un giocatore della Juve" : "Cristiano vuole andare, la Juve è ottimista". Parola di Guillem Balague, giornalista di SkySports e autore della biografia sul campione portoghese. Un tweet che fa sognare i tifosi bianconeri, arrivato nel mezzo della trattativa tra la Juventus e il Real Madrid.In his head, Cristiano is a Juventus player. Juve has found a financial way to pay for his wages and fee. Real Madrid willing to let him go. No offer has arrived yet to Real, but ...

Cristiano Ronaldo alla Juventus : sarà testimonial di Ferrari : Il gruppo Fca è pronto a diversificare l'ingaggio del portoghese con un contratto da testimonial global

Cristiano Ronaldo ALLA JUVENTUS/ Ultime notizie - la presentazione ufficiale all'Allianz Stadium? : CRISTIANO RONALDO vicino ALLA JUVENTUS, siamo ai momenti decidivi per il possibile passaggio in bianconero dell'attaccante del Real Madrid. Sua madre con un post accende le speranze(Pubblicato il Thu, 05 Jul 2018 17:19:00 GMT)

Calciomercato LIVE - tutte le trattative di giovedì 5 luglio in DIRETTA : Juventus-Cristiano Ronaldo - vertice tra Agnelli e Marotta. Ruiz ufficializzato dal Napoli

Matthaus contro Cristiano Ronaldo alla Juventus/ "Rimani a Madrid - l'Italia è indietro" : Matthaus contro Cristiano Ronaldo alla Juventus, l'ex giocatore di Inter e Bayern Monaco consiglia all'asso lusitano di rimanere al Real Madrid e di non venire nel nostro campionato.(Pubblicato il Thu, 05 Jul 2018 16:48:00 GMT)

Cristiano Ronaldo alla Juventus / Ultime notizie - il portoghese sarà annunciato sabato? : Cristiano Ronaldo vicino alla Juventus, siamo ai momenti decidivi per il possibile passaggio in bianconero dell'attaccante del Real Madrid. Sua madre con un post accende le speranze(Pubblicato il Thu, 05 Jul 2018 16:26:00 GMT)

Vieri : “fantastico se Cristiano Ronaldo andasse alla Juventus” : “Cristiano Ronaldo alla Juventus? Per il calcio italiano sarebbe come vincere la lotteria”. Non ha dubbi Christian Vieri, che da commentatore tv per beIN Sports viaggia da Miami a Doha, passando per Parigi, e vede “una Serie A di cui si parla poco all’estero, perché non ci sono i fenomeni di una volta: Ronaldo la rivitalizzerebbe”. “Anche io sarei più galvanizzato a guardare il campionato, ogni domenica ...

Il Real Madrid svela la nuova maglia - ma non c’è Cristiano Ronaldo : L'assenza di CR7 nelle immagini della nuova divisa del Real Madrid appare evidente: futuro sempre più lontano? L'articolo Il Real Madrid svela la nuova maglia, ma non c’è Cristiano Ronaldo è stato Realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Il Real Madrid cancella Cristiano Ronaldo : nella foto di gruppo manca solo il portoghese : Cristiano Ronaldo sta facendo sognare i tifosi della Juventus con il club bianconero che è sempre più vicino all'ingaggio di uno dei giocatori più forti della storia del calcio. Questa operazione, ...