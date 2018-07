Cristiano Ronaldo e la Juve | quando gli applausi contano più dei soldi

Calciomercato LIVE - tutte le trattative di giovedì 5 luglio in DIRETTA : Juventus - assalto a Cristiano Ronaldo? Quanti colpi in vista : Buongiorno agli appassionati di calcio: giovedì 5 luglio dedicato alla nostra DIRETTA LIVE di OASport sul Calciomercato. Aggiornamenti minuto per minuto di tutte le trattative in bilico e tutti gli affari conclusi tra i migliori club italiani ed esteri con notizie, indiscrezioni, anticipazioni per non perdere nemmeno una mossa della propria squadra del cuore in vista della stagione che va ad iniziare per un mercato che sarà fortemente ...

Calciomercato - Cristiano Ronaldo alla Juventus : incognite e possibilità : Stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, le prossime ore potrebbero rivelarsi decisive circa il futuro di Cristiano Ronaldo. Il calciatore portoghese, in questi giorni, sta infiammando il mercato. Stando ai rumors più recenti, il calciatore luistano, da anni colonna portante del Real Madrid, avrebbe intenzione di cambiare aria. Tra le destinazioni possibili ci sarebbe la Juventus. Naturalmente Florentino Perez, il presidente dei ...

Juventus-Cristiano Ronaldo - cresce l’ottimismo : l’esito dell’incontro tra Florentino Perez e Jorge Mendes è sorprendente : L’agente di Cristiano Ronaldo ha incontrato Florentino Perez ribadendogli la volontà del giocatore di lasciare il Real Madrid, cresce l’ottimismo dunque in casa Juventus Cristiano Ronaldo se ne vuole andare dal Real Madrid, è questo il contenuto del dialogo avuto nella serata di ieri tra Florentino Perez e Jorge Mendes, agente del calciatore portoghese. LaPresse/Tano Pecoraro Una frattura netta e insanabile quella tra il numero ...

Cristiano Ronaldo alla Juventus?/ Ultime notizie - Moggi : "Visite mediche già svolte a Monaco di Baviera" : Cristiano Ronaldo vicino alla Juventus, siamo ai momenti decidivi per il possibile passaggio in bianconero dell'attaccante del Real Madrid. Sua madre con un post accende le speranze(Pubblicato il Thu, 05 Jul 2018 00:46:00 GMT)

Quanto guadagna Cristiano Ronaldo? Nuove cifre folli che sconvolgono il mercato : Quanto guadagna Cristiano Ronaldo? Stiamo parlando del calciatore più forte al mondo (insieme a Messi), un calciatore in grado di fare la differenza in qualsiasi competizione, dai campionati alla Champions League fino ad arrivare ai Mondiali. Il portoghese ha già conquistato record incredibili e non ha nessuna intenzione di fermarsi. Ma Quanto guadagna Cristiano Ronaldo? Al momento il calciatore percepisce 21 milioni di euro a stagione con ...

Real Madrid-Mendes - vertice d’urgenza : si decide il futuro di Cristiano Ronaldo : Sono ore caldissime per Cristiano Ronaldo, si decide il futuro del fuoriclasse portoghese, ormai ad un passo dalla Juventus. Il Real Madrid ed il presidente Florentino Perez hanno convocato d’urgenza l’agente Mendes per arrivare ad una decisione definitiva, incontro previsto nelle prossime ore. I Blancos sperano ancora di convincere CR7 al rinnovo ma al momento le possibilità di un accordo sono minime. Molto probabilmente il ...

Cristiano Ronaldo-Juventus : l’agente di CR7 convocato da Florentino Perez - l’incontro già stasera? : convocato un incontro d’urgenza: il presidente del Real Madrid Florentino Perez e l’agente di Cristiano Ronaldo potrebbero parlare già stasera del futuro dell’attaccante portoghese Rumors su rumors, sul web impazzano notizie legate a Cristiano Ronaldo e la tanto chiacchierata trattativa con la Juventus. Dopo l’offerta del Real Madrid per l’attaccante portoghese, dalla Spagna arriva un’altra ...

Cristiano Ronaldo - se va alla Juve approderebbe in Italia con 15 anni di ritardo : Il colpo di mercato dell'estate? In realta' sarebbe il colpo del secolo, quello attuale, se consideriamo che Cristiano Ronaldo è certamente tra i giocatori più forti a livello planetario di questo secolo che vive ancora il suo secondo decennio. Le voci di un suo possibile approdo alla Juventus [VIDEO] sono fin troppo insistenti per essere considerate soltanto 'fantacalcio'. Secondo la stampa spagnola, addirittura, il divin portoghese starebbe ...

Cristiano Ronaldo - Perez convoca Mendes a Madrid : potrebbe essere l'incontro decisivo : Le prossime ore potrebbero essere decisive per delineare il futuro di Cristiano Ronaldo. Florentino Perez, presidente del Real Madrid, ha convocato d'urgenza in città Jorge Mendes per discutere del ...

Cristiano Ronaldo alla Juventus? La mossa del Real Madrid che infrange i sogni bianconeri : Cristiano Ronaldo tra due fuochi: il Real Madrid non molla, pareggiata l’offerta della Juventus-- Cristiano Ronaldo alla Juventus? I tifosi bianconeri sono in fibrillazione ormai da qualche giorno per la tanto chiacchierata trattativa, ma dalla Spagna è arrivata una clamorosa indiscrezione che infrange i sogni juventini. Sembra infatti che Florentino Perez abbia pareggiato l’offerta della Juventus nella speranza di far rimanere ...