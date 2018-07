' Cristiano Ronaldo è atterrato a Torino' | selfie in aeroporto | ma era Izzo

Ronaldo - Vieri : 'Cristiano alla Juve? Per il calcio italiano sarebbe come vincere la lotteria' : 'Anche io sarei più galvanizzato a guardare il campionato, ogni domenica tutto il mondo si domanderebbe cosa ha fatto la Juve e quanti gol ha segnato Cristiano' ha osservato l'ex attaccante, fra le ...

Juventus - Cristiano Ronaldo troppo vecchio? Macchè! L’età biologica ed i segreti dell’eterna giovinezza : dominante fino a 41 anni : Cristiano Ronaldo ad un passo dalla Juventus! Acquisto rischioso a causa dell’età? Macchè! I segreti dell’eterna giovinezza di CR7: un fisico da 23enne grazie ad allenamenti mirati, dieta e crioterapia Cristiano Ronaldo è ad un passo dalla Juventus. Un’affare che sembrava solo pura fantasia fino a qualche giorno fa, ma che nelle ultime ore ha subito un’accelerata clamorosa. Il Real Madrid ha abbassato la clausola ...

Calciomercato - psicosi Cristiano Ronaldo-Juve : qualcuno ha già la maglia : "L'Adidas ha già iniziato a stampare le maglie di Cristiano Ronaldo". Nell'era dei social network basta poco per trarre conclusion e dare corpo a voci , reali, di mercato. Anche se queste, ora dopo ...

Cristiano Ronaldo a Torino - la casa è già ‘pronta’ : l’agente immobiliare svela l’avviata trattativa di vendita : Pronta la casa di Cristiano Ronaldo a Torino, una trattativa di vendita è in atto per accaparrarsi una delle ville più esclusive della città piemontese: ci sarà CR7 dietro la probabile vendita? Cristiano Ronaldo alla Juventus, è davvero possibile? Oltre alle clausole milionarie e alla volontà del calciatore, uno dei dubbi che assilla i tifosi è: qualora CR7 dovesse giungere a Torino dove andrà ad abitare? Esiste una casa così lussuosa da ...

Cristiano Ronaldo - ecco il vero motivo per il quale non ha tatuaggi : David Beckham ha oltre 40 tatuaggi, sulla schiena di Zlatan Ibrahimovic o sul collo di Radja Nainggolan, giusto per citarne alcuni, è quasi impossibile trovare un lembo di pelle che non sia ricoperto di inchiostro. Ormai quella dei tatuaggi è una moda, quasi “rigorosa”, in voga tra i calciatori, che spesso decidono di usare il loro corpo per rendere omaggio ai loro cari. Se questa può sembrare una motivazione toccante, allora quella di Cristiano ...

Cristiano Ronaldo - scatta la psicosi tra i tifosi della Juventus : 'È arrivato' - ma è Armando Izzo del Torino : Il livello di psicosi da avvistamento di Cristiano Ronaldo a Torino è a livelli da record. L'ultimo segnale preoccupante è arrivato ieri pomeriggio, quando all'aeroporto Caselle è scoppiato il delirio ...

Cristiano Ronaldo-Juventus - arriva un segnale dal Real Madrid : presentate le maglie - non c’è CR7 [FOTO] : Cristiano Ronaldo continua a far parlare di sè, il fenomeno portoghese si appresta a dire addio al Real Madrid, arrivano segnali in tal senso Real Madrid, presentate le maglie per la prossima stagione sportiva, ma tra i testimonial dei blancos non c’è CR7. Un dettagli non da poco dato che Cristiano Ronaldo è sempre stato il testimonial per eccezione delle campagne del club madrileno. La sua assenza fa davvero rumore, l’addio al ...

Cristiano Ronaldo-Juventus - le prime parole a Marca : «Il Real mi valuta 100 milioni? Vuol dire che non mi ama» : Il mistero sulla trattativa per portare Cristiano Ronaldo alla Juventus si infittisce. Il quotidiano sportivo spagnolo Marca infatti riporta quelle che sarebbero le prime parole attribuibili a CR7 ...

Calciomercato - Cristiano Ronaldo e la clausola del Real Madrid : 'Se valgo 100 milioni non mi vogliono' : Quella che sembrava una semplice suggestione di mercato si sta lentamente trasformando in una trattativa concreta. Cristiano Ronaldo e la Juventus, un'operazione impossibile anche da pensare un anno ...

Cristiano Ronaldo-Juventus : Moggi fa sognare i tifosi ed i bookmakers si scatenano : Cristiano Ronaldo alla Juventus, l’affare che potrebbe infuocare l’estate di calciomercato in tutta Europa: le ultime novità Luciano Moggi sostiene che abbia già firmato, da Spagna e Portogallo invece rivelano che a ore sarà data l’ufficialità del passaggio di Cristiano Ronaldo alla Juventus. La situazione, dunque, resta ancora caldissima, anche sulle lavagne dei bookmaker, dove l’affaire CR7 continua a tenere ...

Cristiano Ronaldo - il vero segreto è la dieta : i gusti - le scelte e i (pochissimi) vizi di CR7 a tavola : Con i goal e la grinta che hanno trascinato il Portogallo in questa edizione dei Mondiali in Russia, Cristiano Ronaldo ha dimostrato ancora una volta, qualora ce ne fosse bisogno, di essere uno degli sportivi più atletici e più in forma del mondo. A 33 anni suonati, corre e lotta in campo alla pari di calciatori ventenni. Ma qual è il segreto dei suoi muscoli e della sua forza? Per mantenere questo vantaggio sui suoi avversari, esegue una ...

Juventus-Cristiano Ronaldo - Luciano Moggi lancia la bomba shock : Juventus-Cristiano Ronaldo, sembra veramente fatta. Nelle ultime ore arrivano clamorose conferme anche dall’ex dirigente bianconero Luciano Moggi ai microfoni di Tele7Gold: “Ha fatto le visite mediche in Germania, a Monaco di Baviera. Ha già firmato con la Juventus. E’ il mio pensiero dopo aver parlato con alcune persone importanti”: Sul 2003: “Mi arrivò una segnalazione e mandai Di Marzio a vederlo. Era un ...

Cristiano Ronaldo “agita” la Juventus : convocata riunione d’urgenza! : Cristiano Ronaldo sta animando il calciomercato della Juventus, il calciatore più forte al mondo sembra essere vicinissimo ai bianconeri riunione in corso a Torino tra il presidente della Juventus, Andrea Agnelli e il tecnico bianconero Massimiliano Allegri. A quanto apprende l’Adnkronos, l’allenatore della Juve è partito da Trieste dove stava passando alcuni giorni con la compagna, Ambra Angiolini sul set della fiction che sta ...

Calciomercato - Marca e Cristiano Ronaldo : Ecco, provate a immaginare la faccia di uno come CR7 nel leggere che lui, a suo giudizio il migliore al mondo, possa essere usato come merce di scambio per arrivare a un altro giocatore. Un affronto ...