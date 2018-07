Cristiano Ronaldo alla Juventus Ultime notizie | l' agente Mendes | “se lascerà il Real

Cristiano Ronaldo alla Juventus - Jorge Mendes : 'Se dovesse lasciare il Real Madrid - sarà per una nuova sfida' : "Se Cristiano Ronaldo dovesse lasciare il Real Madrid, sarà eternamente grato alla società, al presidente, a tutta la squadra, allo staff medico, e ai tifosi Madridisti di ogni parte del mondo, senza ...

Juventus-Cristiano Ronaldo - Mendes : “se dovesse lasciare il Real Madrid…” : Juventus-Cristiano Ronaldo, la trattativa è clamorosamente ai dettagli, i bianconeri stanno per piazzare un colpo incredibile. Nelle ultime ore ecco le parole dell’agente Mendes a Record: “Se Cristiano dovesse lasciare il Real sarà per una nuova brillante tappa della sua carriera. Se Cristiano Ronaldo andrà via dal Real sarà eternamente grato al club, al presidente, allo staff medico, tutti i madridisti del mondo. Se questo ...

Cristiano Ronaldo ALLA JUVENTUS/ Ultime notizie - ingaggio : con boom in Borsa già “pagato” il cartellino : CRISTIANO RONALDO vicino ALLA JUVENTUS, siamo ai momenti decidivi per il possibile passaggio in bianconero dell'attaccante del Real Madrid. Sua madre con un post accende le speranze(Pubblicato il Thu, 05 Jul 2018 20:13:00 GMT)

Cristiano Ronaldo : 'Se il Real mi valuta solo 100 milioni vuol dire che non mi ama' : L'estate è il periodo dell'anno in cui circolano molto le notizie sul calciomercato, tra cui una che in questi primi giorni di luglio tiene alta l'attenzione dei tifosi e che riguarda il cinque volte Pallone d'Oro Cristiano Ronaldo: da varie fonti spagnole è rimbalzata in tutto il web l'ipotesi che il calciatore potrebbe lasciare il Real Madrid poiché Perez, presidente della squadra, non lo avrebbe difeso nei confronti del fisco e non ...

Cristiano Ronaldo-Juventus - operai Fiat in rivolta! : Cristiano Ronaldo-Juventus, ci siamo, mancano gli ultimi dettagli prima di definire la trattativa ma c’è chi ha deciso di protestare: si tratta di alcuni operai della Fiat. Sembra che la Juventus abbia in mente di pagare parte dello stipendio del fenomeno portoghese appoggiandosi sulle spalle della Fiat, facendo dunque di Cristiano Ronaldo il suo testimonial d’eccezione. Alcuni operai, come detto, si sono sfogati contro questa ...

Cristiano Ronaldo starebbe per diventare un calciatore della Juventus : Davvero la Juventus sta per mettere a segno quello che è considerato il colpo del secolo nel mondo del calcio? Di sicuro, si tratterebbe di uno degli affari più sorprendenti e importanti del calciomercato italiano. Un acquisto, se così si può definire, d' oro. E ormai da un paio di giorni che su tutti i siti, su tutti i quotidiani, soprattutto quelli sportivi, circola questa clamorosa notizia. All'inizio, si pensava ad una delle tante bufale ...