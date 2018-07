Cristiano Ronaldo alla Juventus | sabato la presentazione di CR7

Operaio Fca contro Cristiano Ronaldo alla Juve. "Una vergogna - intervenga Di Maio" : La voce degli operai di Fca contro il colpo del secolo, l'acquisto di Cristiano Ronaldo da parte della Juventus."Dopo Higuain, pure Cristiano Ronaldo? È una vergogna". Non nasconde il suo rammarico all'agenzia Dire, Gerardo Giannone, Operaio Fca dello stabilimento di Pomigliano d'Arco ("sono 18 anni che lavoro in fiat"), legato al fatto che gli operai della Fiat "non hanno un aumento da di paga base da 10 anni". E non solo: "Tutti gli ...

Cristiano Ronaldo - la notte che ha sancito l'addio al Real Madrid : Concordato l'addio in un incontro tra l'agente Jorge Mendes e José Angel Sanchez, braccio destro di Florentino Perez

Cristiano Ronaldo - Luciano Moggi svela l'accelerazione alla Juventus : 'Ha già firmato e fatto le visite mediche' : L'affare della Juventus per Cristiano Ronaldo avrebbe subito una fortissima accelerazione nelle ultime ore. A lanciare l'indiscrezione è l'ex dirigente juventino Luciano Moggi che su Twitter ha ...

Cristiano Ronaldo-Juventus : aggiornamenti clamorosi dal faccia a faccia Mendes-Perez! : Cristiano Ronaldo-Juventus si accende la trattativa, da Madrid arrivano novità clamorose in merito all’affare dell’anno Cristiano Ronaldo-Juventus, le novità che arrivano dalla Spagna sono davvero clamorose e fanno sognare sempre più i tifosi bianconeri. Secondo quanto rivelato da Marca, ieri sera sarebbe andato in scena il tanto atteso incontro tra Florentino Perez e l’agente di CR7, Jorge Mendes. Ebbene, il presidente ...

Nuova maglia Real Madrid/ Tutti in posa per la foto - ma manca Cristiano Ronaldo : Il Real Madrid ha presentato le nuove maglie per la stagione 2018-2019: tutta la rosa presente, manca però Cristiano Ronaldo. Ulteriore indizio sull'imminente passaggio alla Juventus?(Pubblicato il Thu, 05 Jul 2018 13:56:00 GMT)

Cristiano Ronaldo e non solo - la Serie A sta tornando al TOP. Con CR7 è una Juve temeraria per un grande azzardo : adesso svolta storica o contraccolpo suicida : Quello di Cristiano Ronaldo per la Juventus è un vero e proprio azzardo: è già diventato il tormentone dell’estate, ma la trattativa per portare CR7 in bianconero sembra ben avviata. Cristiano Ronaldo ha sempre speso parole d’apprezzamento per la Juventus, pochi mesi fa in Champions a Torino dopo il bellissimo gol in rovesciata ha ringraziato i tifosi bianconeri che sportivamente lo applaudivano con la mano sul cuore, e poi ...

Cristiano Ronaldo alla Juventus / Ultime notizie - l'annuncio ufficiale domani a Borsa chiusa? : Cristiano Ronaldo vicino alla Juventus, siamo ai momenti decidivi per il possibile passaggio in bianconero dell'attaccante del Real Madrid. Sua madre con un post accende le speranze. Sul futuro di Cristiano Ronaldo alla Juventus stanno circolando indiscrezioni di ogni genere: ad esempio, una voce è quella che ritiene l’affare già fatto e che l’annuncio arriverebbe domani nel tardo pomeriggio, a Borsa ormai chiusa.

Ronaldo - Vieri : 'Cristiano alla Juve? Per il calcio italiano sarebbe come vincere la lotteria' : 'Anche io sarei più galvanizzato a guardare il campionato, ogni domenica tutto il mondo si domanderebbe cosa ha fatto la Juve e quanti gol ha segnato Cristiano' ha osservato l'ex attaccante, fra le ...

'Cristiano Ronaldo è atterrato a Torino' : selfie in aeroporto - ma era Izzo : Da giorni ormai si parla del possibile arrivo di Cristiano Ronaldo alla Juventus: un affare da centinaia di milioni di euro tra cartellino e ingaggio, una suggestione che può diventare realtà. Un ...

Juventus - Cristiano Ronaldo troppo vecchio? Macchè! L’età biologica ed i segreti dell’eterna giovinezza : dominante fino a 41 anni : Cristiano Ronaldo ad un passo dalla Juventus! Acquisto rischioso a causa dell’età? Macchè! I segreti dell’eterna giovinezza di CR7: un fisico da 23enne grazie ad allenamenti mirati, dieta e crioterapia Cristiano Ronaldo è ad un passo dalla Juventus. Un’affare che sembrava solo pura fantasia fino a qualche giorno fa, ma che nelle ultime ore ha subito un’accelerata clamorosa. Il Real Madrid ha abbassato la clausola ...

Calciomercato - psicosi Cristiano Ronaldo-Juve : qualcuno ha già la maglia : "L'Adidas ha già iniziato a stampare le maglie di Cristiano Ronaldo". Nell'era dei social network basta poco per trarre conclusion e dare corpo a voci , reali, di mercato. Anche se queste, ora dopo ...