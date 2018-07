Crisi fra Isoardi e Salvini? Il messaggio su Instagram

Migranti - Di Maio : da Francia tanta ipoCrisia : "I paesi che si stanno rifiutando di prendere quote di immigrati che arrivano dal Sud del mondo non sono un modello. Ma non lo sono paesi come la Francia che fingono di essere solidali e poi ci respingono gli immigrati a Ventimiglia e chiudono i porti. C'è tanta ipocrisia", ha detto il ...

La fame della Cina e il nucleare francese in Crisi : così crescono i consumi di gas nel mondo : MILANO - La lotta all'inquinamento nella grandi citta asiatiche, la crisi del nucleare francese in Europa occidentale. Grande assente, invece, l'America Latina che ha deciso di puntare tutto sullo ...

Macron : "in Italia non c'è una Crisi migratoria". Salvini : "arrogante - apra i porti francesi" : 18.24 - Anche l'altro vicepremier e ministro dello Sviluppo-Lavoro Luigi Di Maio replica al presidente francese, via Facebook: "Le dichiarazioni di Macron sul fatto che in Italia non esista una crisi migratoria dimostrano come sia completamente fuori dalla realtà. Evidentemente i governi Italiani precedenti gli avevano raccontato che il problema non esisteva, forse per far continuare indisturbato il business dell'immigrazione. È ufficialmente ...

Macron : 'L'Italia non vive Crisi - centri chiusi anche con accordo fra governi' : 'Bisogna essere chiari e guardare le cifre. L'Italia non sta vivendo una crisi migratoria come c'era fino all'anno scorso. Chi lo dice, dice una bugia': lo ha detto il presidente francese Emmanuel ...

Macron : 'Bugiardo chi dice che Italia vive Crisi migratoria'. Di Maio : 'Rende Francia nostro nemico'

Sara Affi Fella e Luigi Mastroianni già in Crisi? Spunta il nome di Francesco Monte : Prima Luigi Mastroianni abbandona i social, poi Sara Affi Fella che parte da sola per Ibizia. Sono bastate queste due cose per far pensare alla crisi di coppia. L?ex corteggiatore di...

Aquarius - il presidente francese chiama Conte : rientrata la Crisi Italia-Francia. Premier conferma il viaggio a Parigi : Sembra essere rientrata la crisi Italia-Francia dopo la lunga e cordiale telefonata, nella notte, tra il presidente francese Emmanuel Macron e il presidente del Consiglio italiano Giuseppe Conte. Lo...

Italia vs Francia : caso Aquarius apre la Crisi/ Conte “senza scuse non andrò a Parigi” - e Macron ‘si corregge’ : Italia vs Francia: caso migranti Aquarius apre la crisi istituzionale dei due Paesi. Salta vertice ministri Economia, Conte “senza scuse non andrò venerdì a Parigi” e Conte corregge il tiro(Pubblicato il Wed, 13 Jun 2018 17:50:00 GMT)