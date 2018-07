Costa | Terra dei Fuochi | bonifica pagata da chi ha avvelenato

Al Teatro 'Costabianca' dal 21 luglio al 23 agosto va in scena 'Maree mediterranee' : Tutto questo sarà "Maree mediterranee", otto spettacoli che saranno portati in scena al Teatro Costabianca di Realmonte a partire dal 21 luglio prossimo e che sono stati scelti e curati dall'attrice ...

Terra dei fuochi - arriva il decreto Costa : 'Una priorità per il Paese' : 'Sono molto soddisfatto che sia passato il decreto legge che trasferisce la competenza sulla Terra dei fuochi al mio ministero: ora ho la penna, il potere di produrre tutti gli atti conseguenziali in ...

Costa : “Al ministero dell’Ambiente la competenza della terra dei fuochi” : “Sono molto soddisfatto che sia passato il decreto legge che trasferisce la competenza sulla terra dei fuochi al mio ministero: ora ho la penna, il potere di produrre tutti gli atti conseguenziali in materia di messa in sicurezza e bonifica”. Lo annuncia il ministro dell’Ambiente, Sergio Costa al termine del Consiglio dei ministri. “Avro’ anche la competenza della tutela idrogeologica e l’economia ...

Terra dei fuochi - Centinaio apre : 'Sì - al decreto : poteri a Costa - ma per le bonifiche servono le risorse' : 'Nessun problema sulla cessione delle competenze al ministro Costa' che sembravano aver portato nelle secche il provvedimento. Il ministro dell'Agricoltura, Gian Marco Centinaio, annuncia il via ...

Presentato il cartellone del Costabianca 'Scala dei Turchi' : Maree Mediterranee sarà diretto da Berta Ceglie | VIDEO : REALMONTE. Tutto pronto per l'avvio del cartellone di spettacoli 'Costabianca' all'interno del quale si terrà la manifestazione 'Maree Mediterranee' di cui Berta Ceglie è direttrice artistica. Questa mattina si è svolta la presentazione dell'evento ...

Scherma - Giochi del Mediterraneo 2018 : Valentina De Costanzo è d’argento nel fioretto femminile : Valentina De Costanzo ha conquistato la medaglia d’argento nella prova di fioretto femminile ai Giochi del Mediterraneo 2018. Si tratta del primo podio per la Scherma italiana nell’edizione in corso di svolgimento a Tarragona. L’azzurra è stata sconfitta in finale dalla tunisina Ines Boubakri con il punteggio di 15-11. Resta il rammarico perchè De Costanzo era partita benissimo nell’assalto finale, portandosi sul 5-0, ...

Scherma - Giochi del Mediterraneo 2018 : Valentina De Costanzo sul podio. Pizzo out ai quarti nella spada : La Scherma porterà sicuramente una medaglia all’Italia nei Giochi del Mediterraneo 2018 in corso di svolgimento a Tarragona. A salire sul podio nel fioretto femminile è Valentina De Costanzo, che si è assicurata un posto in semifinale e dunque una medaglia al collo. Dopo una brillante fase a gironi, che le ha permesso di avere un bye agli ottavi di finale, De Costanzo ha messo fine ai sogni di podio della compagna di squadra Erica ...

Sergio Costa - ministro dell’Ambiente : “Le priorità? Terra dei Fuochi e lotta alla corruzione” : Sergio Costa, neo-ministro dell'Ambiente fortemente voluto da Luigi Di Maio nel governo del cambiamento, illustra ai microfoni di Fanpage.it le priorità del suo dicastero: "Messa in sicurezza e bonifica della Terra dei Fuochi e dei Sim, creazione del deposito nazionale delle scorie nucleari e legge incisiva sulla corruzione per fermare le ecomafie".Continua a leggere

Mondiali 2018 Russia - la strana scritta in cielo durante Inghilterra-Costa Rica : 'Sterling fai il T-Rex' : Inghilterra-Costa Rica, Leeds, stadio Elland Road: Sterling non è nemmeno in campo, ma il suo nome passa in alto nel cielo trascinato da un aereo. Si tratta dei classici striscioni portati in volo ...

Video/ Inghilterra Costa Rica (2-0) : highlights e gol della partita (Amichevole) : Video Inghilterra Costa Rica (risultato finale 2-0): highlights e gol della partita amichevole, giocata ieri sera a Eliand Road (Leeds). Inglesi avanti con Rashford e Welbeck.(Pubblicato il Fri, 08 Jun 2018 11:50:00 GMT)

Mondiali Russia 2018 - tris per Uruguay e Portogallo. L'Inghilterra stende la Costa Rica - pari Islanda : Meno di una settimana all'inizio dei Mondiali 2018, le Nazionali qualificate proseguono la propria marcia di avvicinamento giocando le ultime amichevoli prima della partenza verso la Russia. Buone le ...

Roma - gli abitanti della terra dei fuochi della Capitale scrivono al ministro Costa : “Qui più tumori che altrove. Ci aiuti” : “ministro, ci aiuti. Temiamo per le nostre vite e per quelle dei nostri figli”. La prima pec sulla casella di posta del nuovo titolare all’Ambiente arriva dalle popolazioni della terra dei fuochi. Non da quella campana, che Sergio Costa conosce bene avendoci lavorato per anni da comandante regionale della Guardia Forestale. La prima mail al nuovo ministro arriva invece da Roma est, dove la gravità dei danni ambientali perpetrati negli ...

DIRETTA/ Inghilterra Costarica (risultato finale 2-0) streaming video e tv : Reti di Rashford e Welbeck! : DIRETTA Inghilterra Costarica, streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. La nazionale dei Tre Leoni sfida i centroamericani in amichevole, a Elland Road(Pubblicato il Thu, 07 Jun 2018 22:49:00 GMT)