Così con il decreto dignità Di Maio ha scopiazzato la riforma del lavoro di Monti

Uova - latte - carne e zuppe Così il cibo si evolve con noi : Che cosa ci rende uomini? Non il pensiero raffinato, la scrittura o la tecnologia, bensì il fatto che cuciniamo. Lo scriveva già nel 1785 lo scozzese James Boswell: "Le bestie hanno memoria, capacità di giudizio e possiedono in qualche misura tutte le facoltà e le passioni della nostra mente. Nessun animale è però un cuoco". L"evoluzionista Jonathan Silvertown nel libro A Cena con Darwin (Bollati Boringhieri, 262 pagine, 25 euro) racconta come ...

La denuncia dei vigili del fuoco : 'Servono uomini e mezzi per far fronte alla stagione degli incendi - Così non aderiamo alla convenzione' : C'è malcontento e svilimento tra i vigili del fuoco di Arezzo in seguito al trattamento ricevuto nella bozza di convenzione stipulata dalla direzione regionale con la Regione Toscana competente per ...

Amber Heard e il tweet contro la polizia : l'ira dei followers - «sei razzista». E lei risponde Così : Un messaggio sarcastico, contro la politica delle autorità sull'immigrazione, e che invece è stato tacciato di razzismo: in tanti l'hanno infatti accusata di collegare gli immigrati solo a questo ...

Boateng - l'Italia e la nostalgia : Così il Sassuolo lo ha convinto : Ha vinto la voglia di Italia per Kevin-Prince Boateng, che sarà il primo grande rinforzo per la mediana di De Zerbi nel nuovo corso al Sassuolo. Il centrocampista ghanese riabbraccia la Serie A che ...

"Così il Pd non ha senso". Cuperlo invoca il congresso e agita - di nuovo - i dem : Se un decennio ti dimezza vuol dire che una parte del tuo mondo ha perso fiducia in te. Ma questo è solo un lato della medaglia. L'altro è nella incapacità di costruire un consenso più ampio. Perché ...

Ferragni e Fedez a luci rosse. Lei è nuda - lui lo fa senza pudore. E tutti vedono. Mai erano stati Così eccitati. Tutti sconvolti (e scatenati) : Se credete che il matrimonio dell’anno sia stato quello tra il principe Harry e Meghan Markle, vi sbagliate di grosso. Il matrimonio dell’anno, ragazzi miei, deve ancora venire. Qual è? Ovviamente quello tra Chiara Ferragni e il rapper Fedez. Le aspettative sono enormi e iniziano a circolare indiscrezioni sulle nozze. Come rivela il Corriere della Sera, durante il “Chi Summer Tour” che ha fatto tappa a Palermo, il braccio destro di Alfonso ...

Così Vichi dà nuova forza al racconto breve : Se mai un giorno è il titolo della nuova raccolta di racconti , Guanda, che consacra definitivamente Marco Vichi tra i dieci maggiori scrittori viventi. Il suo intuito narrativo, come già nelle sue ...

Sinistra con vista sulla Costituzione - una volta era Così - : Credo peraltro sia inevitabile, per restare a Sinistra e magari sperare in un domani di tornare ad influenzare concretamente la politica nazionale e in ogni caso almeno per presidiare i confini di un ...

La trap napoletana di Geolier feat. Nicola Siciliano : Così il mondo di Secondigliano entra nelle loro canzoni : “Giro pe’ Secondigliano / dinto a ‘n’audi nera opac’ / ca me pare ‘n’astronave…” (Giro per Secondigliano dentro un’Audi nera opaco che mi sembra un’astronave), canta l’ultima trap hit napoletana, P Secondigliano, del giovanissimo Geolier feat. Nicola Siciliano. In appena due mesi il video del brano ha superato oltre 5 milioni di visualizzazioni su Youtube, diventando un vero e proprio tormentone. La canzone racconta di come i due (t)rapper ...

“Siete mer**”. Furia Salvini : con chi ce l’ha. Fa bene da ministro a parlare Così? : Matteo Salvini avrà pure tanti difetti, ma di certo non sbaglia in termini di comunicazione e propaganda. Certo, forse adesso è fuori luogo lanciare slogan privi di senso come se fossimo ancora in campagna elettorale, ma dal momento che non ci sono fondi economici per mantenere tante delle promesse presenti nell’accordo del cambiamento siglato coi grillini, l’unica cosa che rimane ai politici al governo è usare la testa (senza soldi) e ...

“Siete mer**”. Furia Salvini : con chi ce l’ha. Fa bene da ministro a parlare Così? : Matteo Salvini avrà pure tanti difetti, ma di certo non sbaglia in termini di comunicazione e propaganda. Certo, forse adesso è fuori luogo lanciare slogan privi di senso come se fossimo ancora in campagna elettorale, ma dal momento che non ci sono fondi economici per mantenere tante delle promesse presenti nell’accordo del cambiamento siglato coi grillini, l’unica cosa che rimane ai politici al governo è usare la testa (senza soldi) e ...

“Siete mer**”. Furia Salvini : con chi ce l’ha. Fa bene da ministro a parlare Così? : Matteo Salvini avrà pure tanti difetti, ma di certo non sbaglia in termini di comunicazione e propaganda. Certo, forse adesso è fuori luogo lanciare slogan privi di senso come se fossimo ancora in campagna elettorale, ma dal momento che non ci sono fondi economici per mantenere tante delle promesse presenti nell’accordo del cambiamento siglato coi grillini, l’unica cosa che rimane ai politici al governo è usare la testa (senza soldi) e ...

DENIS VERDINI CONDANNATO A 6 ANNI E 10 MESI/ Credito cooperativo fiorentino : Così è arrivato il crac : DENIS VERDINI CONDANNATO a 6 ANNI e 10 MESI per il crac del Credito cooperativo fiorentino. Pena ridotta in appello per l'ex senatore: in primo grado era stato CONDANNATO a nove ANNI(Pubblicato il Tue, 03 Jul 2018 15:16:00 GMT)

"Congresso presto - Così il Pd non ha senso" : Cuperlo, prima di affrontare l'attualità, il "che succederà sabato all'assemblea del Pd", le propongo una riflessione più ampia, perché più ampia è la dimensione del problema. Partiamo dal dato che forse conta di più se cerchi di spiegare la disfatta della sinistra: si è perso il popolo, come hanno certificato le amministrative. Dato questo che il Pd non ha ancora analizzato, così ...