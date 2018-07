“Cosa abbiamo trovato sul corpo” Serena Mollicone | la clamorosa svolta

“Cosa abbiamo trovato”. Caso Yara Gamburasio : la scoperta sul corpo della ragazzina. La speranza per Massimo Bossetti : Ci sono novità sul fronte del processo a Massimo Bossetti, già condannato in secondo grado per l’omicidio a Brembate, in Lombardia, della ginnasta 13enne Yara Gambirasio. Dopo la notizia che riguarda la difesa del muratore, intenta a riportare il dna di Bossetti sul tavolo del giudice, spunta un terzo Dna. Secondo il professor Peter Gill, padre della genetica forense con cattedra all’università di Oslo, esperto di fama mondiale ...