Anche la madre non biologica è madre fin dalla nascita perché ha accettato e condiviso il progetto della procreazione assistita. E' la sentenza delladi Appello di, che ha accolto la richiesta di "stepchild adoption",presentata dalla mamma non biologica di un bimbo nato dalla compagna che si era sottoposta alla procreazione assistita. Le viene così riconosciuto lo stato di "mamma dalla nascita" e non solo di madre adottiva.(Di giovedì 5 luglio 2018)