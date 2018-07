LEGGE Copyright : EUROPARLAMENTO RINVIA IL VOTO A SETTEMBRE/ Bocciati filtri automatici e compenso per i link : LEGGE COPYRIGHT: l'EUROPARLAMENTO RINVIA il VOTO a SETTEMBRE e Wikipedia torna online dopo due giorni di blocco. Tutto rimandato per quanto riguarda la riforma sul diritto d'autore(Pubblicato il Thu, 05 Jul 2018 14:25:00 GMT)

Copyright - l’Europarlamento boccia la direttiva. Esultano M5S e Lega. Gli editori : ?vittoria dei giganti del web : L’Eurocamera, riunita in plenaria a Strasburgo, ha respinto l’avvio dei negoziati con il Consiglio (318 no, 278 sì e 31 astenuti) su una proposta di direttiva che aveva spaccato a metà l’Assemblea. Ora la discussione della proposta è rimandata alla prossima plenaria, a settembre, ma probabile che il testo sul digital single market sia destinato a incagliarsi su ulteriori emendamenti da qui alla fine della legislatura...

Copyright - Parlamento Ue vota contro la riforma : testo rinviato a settembre : La Plenaria del Parlamento europeo a Strasburgo ha votato contro l’avvio dei negoziati fra Parlamento, Consiglio e Commissione Ue sulla proposta di direttiva per la riforma del Copyright. Il testo tornerà a essere esaminato e votato dalla prossima sessione plenaria del Pe a settembre. Il Parlamento europeo si è spaccato in due al voto sulla proposta di direttiva per la riforma del Copyright. A votare a favore 278 eurodeputati, mentre i no sono ...

