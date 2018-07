Copyright online | il Parlamento europeo boccia la direttiva

Copyright - Wikipedia Italia si oscura ma la riforma Ue non riguarda le enciclopedie online : Nel Regno Unito un appello collettivo contro la riforma Ue è stato firmato da più di 200 accademici di 25 diversi centri di ricerca , ma in tutto il mondo sono centinaia le organizzazioni , imprese, ...

Wikipedia oscurata - perché?/ L’enciclopedia online non funziona - protesta contro le direttive sul Copyright : Wikipedia oscurata , perché? L’enciclopedia online non funziona , protesta contro le direttive sul copyright che vorrebbe introdurre a breve il parlamento europeo(Pubblicato il Tue, 03 Jul 2018 09:01:00 GMT)

I Kaziri del Copyright. La nostra libertà online appesa a una questione di soldi : La commissione giuridica dell’Europarlamento ha dato il via libera il 20 giugno scorso ad alcune, controverse, modifiche alla direttiva sul Digital Single Market?(mercato unico digitale)?proposta dalla Commissione europea nel 2016, che dovrebbe approdare in aula il prossimo 5 luglio per la definitiva approvazione. La norma ha due profili particolarmente critici: la creazione di un diritto secondario d’autore ancillare a danno degli aggregatori ...