Copyright | il Parlamento europeo rimanda a settembre la direttiva

Copyright - Parlamento Ue vota contro la riforma : testo rinviato a settembre : La Plenaria del Parlamento europeo a Strasburgo ha votato contro l’avvio dei negoziati fra Parlamento, Consiglio e Commissione Ue sulla proposta di direttiva per la riforma del Copyright. Il testo tornerà a essere esaminato e votato dalla prossima sessione plenaria del Pe a settembre. Il Parlamento europeo si è spaccato in due al voto sulla proposta di direttiva per la riforma del Copyright. A votare a favore 278 eurodeputati, mentre i no sono ...

Direttiva Copyright - no dell'Europarlamento al mandato; riforma rinviata : La Plenaria del Parlamento europeo ha respinto l'avvio del mandato a negoziare un compromesso con il Consiglio Ue sulla riforma del diritto d'autore. Il testo che avrebbe dovuto dare il via libera all'inizio del negoziato, messo a punto dalla Commissione giuridica di Strasburgo, è stato bocciato dall'aula. I voti contrari sono stati 318, i favorevoli 278, gli astenuti 31. Il testo sarà di nuovo ...

La Riforma del Copyright al voto dell’Europarlamento : Oggi si vota. La Riforma europea del copyright approda alla sessione plenaria del Parlamento europeo. L’aula di Strasburgo dovrà dare il parere, a questo punto definitivo dopo il voto in commissione competente, sulla controversa direttiva che punta a difendere il diritto d’autore, anche e soprattutto online. Ma che ha sollevato una levata di scudi da parte di intellettuali, esperti, giuristi e soprattutto da moltissime piattaforme – clamoroso ...

Direttiva Copyright - il Parlamento europeo vota. Cosa può fare l’Italia per opporsi : In questi giorni si è parlato molto della Direttiva copyright e delle iniziative a sostegno o contro l’adozione del testo da parte del Parlamento europeo. Cosa succederà all’assemblea di oggi e come si comporteranno in seguito gli Stati? Oggi, 5 luglio, tecnicamente si vota sull’avvio dei negoziati del cosiddetto “trilogo”, ovvero sulle discussioni che il Parlamento avrà con il Consiglio dell’Unione europea di cui fanno ...

Copyright - Parlamento Ue alla conta dei voti sulla riforma : gruppi spaccati - M5s ribadisce linea contraria : Una conta all’ultimo voto tra polemiche e accuse. Il Parlamento Ue si presenta completamente spaccato alla vigilia del votazione in plenaria sulla riforma del Copyright. La direttiva in questione sarà votata il 5 luglio a mezzogiorno a Strasburgo e nel merito nessun gruppo politico, da sinistra a destra, è compatto sulle posizioni. Gli unici sicuri della linea sono i 5 stelle: sono loro ad aver proposto di far tornare il testo in ...