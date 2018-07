Copyright | il diritto d’autore deve essere ripensato Ma senza togliere libertà alla Rete

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 5 luglio 2018) Per il momento niente di fatto, gli eurodeputati hanno respinto la proposta della commissione giuridica per l’aggiornamento delle leggi suld’autore nell’era digitale. La sessione plenaria ha respinto – con 278 voti favorevoli, 318 contrari e 31 astensioni – il testo approvato lo scorso 20 giugno dcommissione giuridica. A Strasburgo si tornerà a parlare dinella sessione plenaria di settembre, probabilmente tra il 10 e il 14. Indubbiamente la proposta elaborata dcommissione giuridica era molto pasticciata ed era riuscita a far infuriare sia i difensori delladellasia i sostenitori del. Infatti, dopo la votazione, il relatore Axel Voss pur dispiacendosi della bocciatura, ha anticipato che la commissione tornerà lavorare sulla proposta auspicando di riuscire a trovare una soluzione in grado di rispondere ...