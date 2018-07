Coppa dei Canottieri | settima giornata | Aniene a punteggio pieno

Mondiali : il 17% dei tifosi russi pensano che la Russia alzerà la Coppa del Mondo : Il 17% dei russi crede che la russia vincerà i Mondiali. Prima della vittoria contro la Spagna agli ottavi, solo l’8% credeva in questa possibilità. Lo dice un sondaggio del Centro Russo di Analisi dell’Opinione Pubblica, secondo quanto riportato dai media russi. Secondo lo stesso sondaggio, il 71% dei russi ha seguito la partita Spagna-russia ma solo il 46% di questi credeva in una possibile vittoria della nazionale di ...

Canottaggio - Coppa del Mondo Linz 2018 : la barca dei Cavalieri delle Acque torna a vincere : Finalmente a Linz, sullo stesso bacino che il prossimo anno ospiterà i Mondiali, la Coppa del Mondo di Canottaggio ha visto per l’Italia una vittoria che mancava da anni: la barca dei Cavalieri delle Acque è tornata a competere ad alti livelli in campo internazionale. La scelta del DT Francesco Cattaneo e, soprattutto di Filippo Mondelli e Luca Rambaldi di scendere dal doppio per salire sul quattro di coppia è stata subito premiata. Gli ...

Mondiali 2018 : chi vincerà la Coppa del Mondo? Le favorite e le quote dei book-makers : Mancano pochissime ore all’inizio del Campionato Mondiale di calcio 2018, giunto alla 21^ edizione, che si svolgerà in Russia dal 14 giugno al 15 luglio. I match che infiammeranno la prima parte dell’estate sportiva prenderanno il via con la partita d’esordio tra Russia e Arabia Saudita alle 17.00 di giovedì. Sono 32 le squadre qualificate alla fase finale: oltre alla Russia (qualificata di diritto in qualità di paese ospitante) parteciperanno ...

11 volte Rafa Nadal! La Coppa dei Moschettieri alzata al cielo di Parigi : le foto più belle della finale del Roland Garros [GALLERY] : Rafa Nadal ha superato Dominic Thiem nella finale del Roland Garros: per il campione spagnolo sono 11 titoli nello Slam francese. Nella nostra gallery le foto più belle della finale Rafa Nadal ha vinto per l’11ª volta il Roland Garros. Il campione spagnolo ha alzato la Coppa dei Moschettieri sotto il cielo di Parigi, superando in finale un buon Dominic Thiem dopo 3 set. Nella nostra gallery tutte le foto più belle della ...

Atletica leggera : niente Coppa Europa per società per Najla Aqdeir - è di origine libica : Una brutta notizia dal mondo dell’Atletica leggera. La siepista di origine libica Najla Aqdeir, tesserata per la Bracco Atletica, ha annunciato su Instagram che non potrà partecipare alla Coppa Europa per società: le è stato negato infatti il visto dalle autorità della Gran Bretagna. Questo il suo post su Instagram: 3.000 siepi, cioè tanti diversi ostacoli da saltare. Sono stata allontanata dai miei genitori, dopo che in tutti i modi ...

Atletica – Coppa Europa dei 10.000 metri : il Team Italia è pronto a vincere la corsa : L’Italia è pronta a vincere la 22ª edizione della Coppa Europa dei 10.000 metri che si disputerà il 19 maggio. Tra i partecipanti c’è Yeman Crippa L’Italia Team è partito per la Coppa Europa dei 10.000 metri. Destinazione Londra dove sabato 19 maggio si disputerà la 22esima edizione del trofeo continentale. In ottica azzurra c’è grande curiosità per la prova del 21enne Yeman Crippa, recente protagonista dell’ottimo ...

Gioca Volley S3 in Sicurezza - la carica dei 1500 a Prato. Tutti in fila per un selfie con la Coppa del Mondo : A rendere ancor più magico lo scenario di Piazza delle Carceri ci ha pensato la Coppa del Mondo che sarà in palio al prossimo mondiale maschile in programma a settembre in Italia e Bulgaria. Il ...

A Milano la Coppa di chi sa combattere : in campo 250 ragazzi dei reparti oncologici. “Vincere serve per dare forza agli altri” : I Toscanacci festeggiano la vittoria del trofeo 2017 Il più temuto si chiama Elia Stellati: è di Volterra, ha 22 anni e lo scorso anno è stato il capocannoniere con 12 gol in 4 partite e infatti c’è chi quest’anno propone di chiuderlo negli spogliatoi. Di sicuro infatti la sua squadra, i Toscanacci, sarà ancora quella da battere nella seconda edizione della Winners’ Cup, torneo di calcio a cui partecipano pazienti ed ex ...