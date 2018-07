Contratti a termine | causali  e licenziamenti | durata e rinnovi Ecco cosa cambia

Contratti a termine - uno su due scade entro l'anno : Secondo una stima di Datagiovani in collaborazione con il Sole 24 Ore. 4 luglio 2018 Diventa fan di Tiscali su Facebook

Boeri : "Le causali nei Contratti a termine scoraggiano le assunzioni" : ROMA - Anche Tito Boeri, presidente dell'Inps, si aggiunge alle voci critiche verso il decreto dignità. Nella sua Relazione annuale alle Camere, Boeri spiega: 'Se cinque proroghe del contratto sono ...

Decreto dignità e Contratti a termine - quali sono le incognite : Pareri discordanti sugli effetti del provvedimento, ecco cosa cambia Decreto dignità, Conte-Di Maio: "Non siamo contro le imprese"

Lavoro : Confartigianato - su Contratti termine rigidità e aumenti costi per imprese : Roma, 3 lug. (AdnKronos) – “Le misure sui contratti a termine contenute nel decreto dignità confermano i nostri timori: si introducono rigidità e costi per le imprese senza peraltro creare benefici per i lavoratori. Non è così che si favorisce l’occupazione”. E’ il giudizio espresso dal Presidente di Confartigianato Giorgio Merletti, il quale, in attesa di conoscere il testo definitivo del provvedimento, ...

Sui Contratti a termine pesa il ritorno della causale : Le norme sui contratti a termine e sui contratti di somministrazione contenute nel decreto «dignità» voluto da Luigi Di Maio potrebbero causare un danno rilevante al nostro mercato del lavoro, già afflitto da molti mali. È giusto - anzi, doveroso - preoccuparsi di contrastare l’eccessiva precarizzazione dei rapporti di lavoro; ma non si può pensare di iniziare colpendo gli obiettivi sbagliati...

Per Fabrizio Daverio nei Contratti a termine la reintroduzione della 'causale' è un ritorno al passato : Non si può ingabbiare il lavoro a termine, essenziale per un'economia contemporanea. Le aziende ricorrono ai contratti a termine per evidenti ragioni di flessibilità, quando ritengono che determinate ...

Decreto dignità - cosa cambia per i Contratti a termine : (Immagine: pixabay/CC) Nella serata di ieri è arrivato il via libera del Consiglio dei ministri al Decreto dignità. Il primo passo del governo, come affermato dal ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro, Luigi Di Maio, nella direzione di una guerra alla precarietà. A cui dovrà seguire un abbassamento del costo del lavoro, da inserire nella legge di bilancio, per tutelare aziende e lavoratori. L’Istat evidenzia che i contratti a ...

Dl dignità - stretta su Contratti a termine e delocalizzazioni : Roma, 3 lug. , askanews, stretta sui contratti a termine, misure contro la delocalizzazione delle imprese che hanno goduto di incentivi, contrasto alla ludopatia e interventi su spesometro, ...

Stretta sui Contratti a termine - il governo vara il 'decreto dignità' : per i licenziamenti indennizzi più alti. 'È la Waterloo del ... : Restano le sanzioni da 100mila a 500mila euro per chi viola il divieto durante spettacoli dedicati ai minori. Salve dallo stop le lotterie a estrazione differita, come la Lotteria Italia, e i ...

Governo all'attacco del Jobs Act. Stretta sui Contratti a termine - La Repubblica - : Il quotidiano descrive le principali novità contenute nel 'decreto dignità' approvato nelle scorse ore dal consiglio dei ministri. Il decreto 'prevede una Stretta sui contratti a termine'. Secondo ...

Decreto Dignità : più caro licenziare - stretta sui Contratti a termine : Restano le sanzioni da 100mila a 500mila euro per chi viola il divieto durante spettacoli dedicati ai minori. Sono escluse dallo stop alla pubblicità le lotterie a estrazione differita, come la ...

Stretta sui Contratti a termine - il governo vara il "decreto dignità" : per i licenziamenti indennizzi più alti : «Con il decreto dignità arriva la Waterloo del precariato»: il vice premier Luigi Di Maio, dopo un mese passato all'ombra del dossier migranti e dell'altro vice premier...

Come cambiano i Contratti di lavoro a termine con il decreto Dignità : Restano le sanzioni da 100 mila a 500 mila euro per chi viola il divieto durante spettacoli dedicati ai minori. Salve dallo stop le lotterie a estrazione differita, Come la Lotteria Italia, e i ...