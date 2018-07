Conto alla rovescia sui dazi | ecco il domino delle ritorsioni commerciali tra Europa | Usa

Conto alla rovescia per l'apertura della Summer Arena : E' praticamente iniziato il Conto alla rovescia per l'apertura dell'edizione 2018 della Summer Arena , la rassegna di spettacoli dal vivo organizzata dalla Esse Emme Musica di Maurizio Senese come di consueto al campo Marino di Soverato. L'agenzia, che gestisce anche l'area, ha deciso di affidare quest'anno lo start ...

Summer Arena - Conto alla rovescia per lo start di Max - Nek e Renga del 16 luglio : E' praticamente iniziato il conto alla rovescia per l'apertura dell'edizione 2018 della Summer Arena, la rassegna di spettacoli dal vivo organizzata dalla Esse Emme Musica di Maurizio Senese come di consueto al campo Marino di Soverato. L'agenzia, che gestisce anche l'area, ha deciso di affidare quest'anno lo start ...

Saldi - Conto alla rovescia : conto alla rovescia per i Saldi estivi. Meno quattro giorni alla ventata di sconti che investirà, finalmente, tutta Italia. Già partiti in Sicilia e nelle Marche, a partire dal prossimo 7 luglio gli ...

Plautus Festival - Conto alla rovescia : lettera di benvenuto al pubblico : Per un cartellone con dodici spettacoli: una strepitosa trilogia plautina , Pseudolus, Miles gloriosus, Aulularia, ; i campioni del dramma antico: Eschilo , Orestea, , Sofocle , Antigone, , Virgilio ,...

Conto alla rovescia per la Color Run a Lignano : ... oltre 17 mila sono stati i partecipanti alla stessa tappa del 2017, per un format rinnovato che trasformerà una giornata di sport e di festa in un ricordo memorabile. Il percorso si snoderà a ...

Carnevale estivo - è Conto alla rovescia. Per una notte tornano a sfilare i carri : Gli spettacoli proseguono alle 18 con la «gavettonata» e lo schiuma party, alle 19,30 il flash mob con Dam Danza a seguire si scattano le foto di gruppo delle mascherate sulla scalinata della piazza. ...

Conto alla rovescia per Ai Tiempi ro Barone a Prata Principato Ultra. : Alle 18.30 il concerto di musica rinascimentale e primo Barocco " Ai vis lo lop, lo Rainard, la Levre " e, alle 20 , l' apertura del "Palazzo ro Barone" accompagnata da musica e spettacoli: Verdiana ...

Rally San Marino - è Conto alla rovescia : Li aspetta una prima tappa di cinque tratti cronometrati il primo dei quali, la prova speciale "Montecchio" è la nuova prova spettacolo che verrà trasmessa in diretta da Rai Sport e si svolgerà con ...

Conto alla rovescia : La recente sfida politica lanciata dai partiti anti establishment italiani al rigore dell'Unione Europea può quindi essere interpretata come una delle molteplici risonanze a livello locale della ...

Monte Mario. DaConto (PD) : quartiere allagato dopo lavori stradali : Monte Mario. Daconto (PD): quartiere allagato dopo lavori stradali, l’Amministrazione chiarisca. “A Monte Mario un intero quartiere bloccato per la rottura di condotta di Acea tra via Maffeo Vegio, via delle Benedettine e via Siro Corti. E’ questo lo scotto che i cittadini devono pagare in cambio della copertura delle buche? Strade chiuse per allagamento il giorno dopo la fine dei lavori di rifacimento del manto stradale? Ma ...

Luglio - arriva la “Luna di Sangue” : Conto alla rovescia per l’Eclissi totale più lunga del secolo - grande spettacolo in tutt’Italia [INFO e DETTAGLI] : E’ iniziato il conto alla rovescia per gli appassionati del cielo: manca solo mese ad un nuovo evento astronomico, mozzafiato, imperdibile. Il 27 Luglio 2018 si verificherà l’eclissi totale di Luna, la più lunga del XXI secolo: nella notte fra il 27 e il 28 Luglio 2018 la lunghissima eclissi durerà 1 ora e 43 minuti (si ricordi che in precedenza, il 31 gennaio 2018, l’evento era durato “solo” un’ora e 6 minuti). ...

Backstage del concerto dei Nomadi - 55 anni alla Darsena di Rimini 24 giugno. Io c’ero e ve lo racConto : Ero presente al concerto evento per i 40 anni dei Nomadi a Riccione e non potevo mancare per i 55 anni nella Nuova Darsena di Rimini, sabato 23 giugno. La riviera romagnola, perché è lì che nel 1963 dei ragazzini di Novellara trovarono un ingaggio per suonare tutti i giorni, soprattutto per stranieri e donne tedesche. Naturalmente Beppe Carletti non avrebbe mai immaginato che la storia di questo gruppo sarebbe durata tanto, che sarebbero andati ...