Conte al Circolo Canottieri Roma si concede una pausa caffè con Antonello Venditti

Governo : Conte vede Venditti - incontro a sorpresa al Circolo Canottieri : Roma, 4 lug. (AdnKronos) – sorpresa questo pomeriggio al Circolo Canottieri Roma. Nella storica sede di Lungotevere Flaminio 39 è arrivato il premier Giuseppe Conte, socio del Circolo, per un breve momento di relax tra un impegno e l’altro. Il presidente del Consiglio ne ha approfittato per salutare Antonello Venditti, di cui è grande estimatore. Il celebre cantautore romano era impegnato nelle prove per il concerto che terrà questa ...

Conte a Palazzo Chigi - Totò Lacagnina al circolo Aniene : Fino a qualche giorno fa al circolo Aniene di Giovanni Malagò, a Roma, non sapevano nemmeno dove si trovasse Caltanissetta. E invece, udite udite, il Tennis Club di Nissa guidato dal capitano Totò Lacagnina, domenica, varcherà l’ingresso del circolo del sontuoso salotto romano per giocarsi l’accesso

Giuseppe Conte - l'indiscrezione di Dagospia sul conto non pagato al Circolo canottieri Roma : I fantasmi 'economici' per il premier incaricato Giuseppe Conte non sono certo finiti. Sul professore di diritto privato spunta ora un'indiscrezione di Dagospia a proposito di un conto non pagato, ...