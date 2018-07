Consip | Renzi | Al mio accusatore Fi offre un assessorato in Campania

Consip - Renzi all'attacco : 'Forza Italia offre un assessorato in Campania al mio accusatore' : ... contro la mia famiglia principale, un servitore dello stato un uomo che lavora con i carabinieri ha ricevuto un offerta politica per diventare assessore in una giunta guidata da Forza Italia in ...

L'ex capitano dei carabinieri che indagò su Consip e il Pd di Renzi diventa assessore : "Non ho agito con scopi politici" : E' stato il sindaco di Castellammare Gaetano Cimmino ad annunciare - come riporta Repubblica - che il maggiore Giampaolo Scafarto , ex titolare delle indagini "sul giglio magico , Cpl, Concordia e ...

L'ex capitano dei carabinieri che indagò su Consip e il Pd di Renzi diventa assessore : "Non ho agito con scopi politici" : E' stato il sindaco di Castellammare Gaetano Cimmino ad annunciare - come riporta Repubblica - che il maggiore Giampaolo Scafarto , ex titolare delle indagini "sul giglio magico , Cpl, Concordia e ...

Consip - Renzi annuncia un ddl : videoregistrare le testimonianze : 'Formalizzerò nei prossimi giorni una proposta di legge, molto semplice: quando un cittadino normale viene interrogato come testimone - quindi senza avvocato - propongo che ci sia sempre una ...

Consip - dopo il confronto Scafarto-Vannoni la proposta di legge di Renzi : “Videoregistrare gli interrogatori” : Una legge per videoregistrare ogni testimonianza davanti ai pm. Due giorni dopo il confronto tra Gianpaolo Scafarto e Filippo Vannoni il senatore Matteo Renzi annuncia una proposta di legge che sembra tagliata addosso a uno dei rivoli giudiziari del caso Consip. Tra tutti i filoni è probabilmente quello al quale l’ex premier è più sensibile. “Formalizzerò nei prossimi giorni una proposta di legge, molto semplice: quando un cittadino ...