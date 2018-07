Confermati 30 anni a Veronica Panarello | madre di Loris | che urla in Aula contro il

Loris - Confermati 30 anni per la madre : 18.00 La Corte d'Assise d'Appello di Catania ha confermato la condanna a 30 anni di reclusione per Veronica Panarello per l'omicidio e l'occultamento del cadavere del figlio Loris,di 8 anni. Il bimbo fu ucciso con fascette di plastica nel 2014 a Santa Croce Camerina. I giudici hanno confermato la sentenza di primo grado, emessa nel 2016 dal Gup di Ragusa, con il rito abbreviato. "E' colpa tua. Ti ammazzo!", ha gridato la donna al suocero.Ha ...

Strangolò la moglie per l'affidamento del figlio : Confermati 30 anni : La Corte d'assise d'appello di Catania ha confermato la sentenza di primo, emessa il 14 giugno 2017 dal Gup Simona Ragazzi col rito abbreviato, a 30 anni di reclusione Vincenzo Di Mauro, il 38enne che ...

Terrorismo - Confermati in appello a Milano 9 anni per Fatima : fu la prima foreign fighter italiana : Scomparsa in Siria nel 2014 dove era andata a combattere con l'Isis. L'accusa: il suo era un "fanatismo convinto" e aveva avuto un "ruolo fortissimo" nel convincere i suoi familiari a sposare la causa

Uccise la moglie a coltellate - Confermati 18 anni di carcere La figlia in aula : «Pochi» Foto : Da tempo la giovane si batte perché il padre, Luigi Messina, sconti «fino all’ultimo giorno». In primo grado il giudice aveva escluso l’aggravante della crudeltà, e l’uomo era stato condannato a 18 anni per l’omicidio della coniuge, Rosanna Belvisi

Omicidio Elena Ceste - Confermati 30 anni di carcere per Michele Buoninconti : La Corte di Cassazione ha confermato la condanna a 30 anni di reclusione per Michele Buoninconti accusato di aver ucciso Elena Ceste, la moglie che era scomparsa da ...

Roberta Ragusa - 20 anni Confermati in appello per il marito : Antonio Logli è colpevole, ma non va in carcere. È stata confermata in appello a Firenze la condanna a 20 anni di reclusione per l’uomo accusato dell’omicidio e della distruzione del cadavere della moglie Roberta Ragusa. La donna è scomparsa nella notte tra il 12 e il 13 gennaio 2012 dalla sua casa di Gello, nel comune di San Giuliano Terme, in provincia di Pisa. Sono passati più di sei anni e di Roberta Ragusa, sparita con indosso un ...

