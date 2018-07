Confermata condanna a 30 anni a Veronica Panarello per l' omicidio del piccolo Loris

Loris : Confermata condanna a 30 anni di Veronica Panarello : La Corte d'assise d'appello di Catania ha confermato la condanna a 30 anni di carcere a carico di Veronica Panarello, accusata dell'omicidio e dell'occultamento del cadavere del figlio Loris Stival, di 8 anni, ucciso a Santa Croce Camerina (Ragusa) il 29 novembre del 2014. Il collegio, presieduto da Rosario Cuteri, giudice a latere Stefania Scarlata, si è pronunciato dopo una camera di consiglio iniziata poco ...

'Ha accettato il rischio di poter uccidere' - Confermata la condanna di 14 anni e otto mesi per Pulizzi : Quintali di rifiuti industriali in fiamme, vigili del fuoco al lavoro tutta notte 3 Anziano in bici travolto da un'auto, è grave 4 Legionella, sospesa l'attività del Centro di residenza anziani di ...

"… Ma io ti parlo a nome dello Stato Islamico, lode ad allah, e Abu Bakr Al Baghdadi (numero uno di Isis, ndr) chiama qui alla hijra (emigrazione, ndr), chiama tutto il mondo alla hijra, chiama tutti gli uomini al jihad per causa di Dio, perché noi dobbiamo distruggere i miscredenti". Così parlava Maria Giulia Fatima Sergio la giovane diventata la prima foreigne fighter italiana. La corte d'Assise d'appello di Milano l'ha condannata a 9 anni

Graziano Mesina - Confermata in appello la condanna a 30 anni per l’ex bandito : È arrivata dopo una breve seduta della Corte di appello di Cagliari la conferma della condanna a 30 anni per “Grazianeddu”. Così era conosciuto il 76enne Graziano Mesina, uno dei più famosi esponenti del banditismo sardo del dopoguerra, arrestato per l’ultima volta nel 2013 con le accuse di associazione a delinquere finalizzata al traffico di droga dall’Italia alla Sardegna, ma anche estorsioni e altri gravi reati. Una ...

Non cambia nulla per Antonio Logli. Anche nel processo di appello resta condannato a 20 anni di reclusione e non va in carcere: continua a rimanere libero, deve solo rispettare l'obbligo di residenza a San Giuliano Terme (Pisa) e la prescrizione di non allontanarsi da quel comune né da quello di Pisa dalle ore 21 alle ore 6.La decisione, oggi, dopo sette ore di camera di consiglio, è della corte di assise di appello di Firenze

