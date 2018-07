Condanna delle parole di Salvini dalla commissaria Ue alla Giustizia

Punta Perotti - la Corte Strasburgo Condanna l'Italia per confische delle costruzioni abusive : Con una sentenza non appellabile relativa a Punta Perotti , Golfo Aranci, Testa di Cane e Fiumarella di Pellaro, la Corte europea dei diritti umani di Strasburgo ha condannato le autorità italiane per ...

Papa Francesco al Forum delle famiglie Condanna l'aborto selettivo : Non è un discorso di fede ma di ragione e di scienza» , 20 settembre 2013, . «l'aborto non è un male minore, è un crimine, è fare fuori uno per salvare un altro. È quello che fa la mafia. È un ...

Omicidio Isabella Noventa : “Ecco cosa è successo in carcere a Manuela Cacco”. È una delle Condannate per la tragedia di Padova : Sul caso Isabella Noventa è stato disquisito a lungo, senza mai, purtroppo, arrivare ad una risoluzione completa del caso. A poco più di un mese dal processo di Appello per l’Omicidio di Isabella Noventa, Manuela Cacco, una delle condannate per il delitto, sarebbe stata picchiata da due compagne di cella di origine straniera all’interno del carcere veneziano femminile della Giudecca, dove è detenuta. A diffondere ...

Fosse Ardeatine - Germania Condannata a risarcire familiari di una delle vittime : Il Tribunale civile di Roma ha condannato la Germania al risarcimento dei danni in favore dei familiari di Paolo Frascà che fu torturato per due mesi dalle SS tedesche in Via Tasso e poi ucciso alle Fosse Ardeatine il 24 marzo 1944. A presentare ricorso era stato il figlio Bruno Frascà. Il giudice ha stabilito che per Frascà “tanto la sua detenzione quanto la sua morte sono certamente imputabili allo Stato tedesco“, che “deve ...

Siena e Vicenza : le città delle banche dove il M5s si autoCondanna : Roma . La si dovesse guardare con occhio sospettoso, complottista, insomma un po' grillino, la vicenda apparirebbe in fondo tutta una storiaccia " anzi due storiacce ma a un'unica spiegazione ...

Caso Ruby - Fede furioso : "Condannato per aver fatto prostituire delle prostitute" : “Sono mortificato per certa giustizia. Rispetto la giustizia ma quando mi vedo condannato in questo modo mi viene da pensare che o c’è il fatto che quando si colpisce Berlusconi bisogna colpire anche me, altrimenti non...

Maltrattamenti e violazione delle norme sull'immigrazione - Condannati i due imprenditori di Castelnuovo : CRONACA - Hanno patteggiato la pena di 1 anno e 7 mesi di reclusione gli imprenditori Bruno Piero Lazzaro e Mauro Lazzaro, rispettivamente titolare e gestore di una azienda agricola a Castelnuovo ...