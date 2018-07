Concorso Inps 967 posti | prova preselettiva

Concorso Inps 2018 : date e diario prova preselettiva del bando per 967 posti - : La seconda prova scritta si baserà sempre su risposta multipla su scienza delle finanze, economia del lavoro, principi di economia, diritto civile, ed elementi di diritto penale. Saranno ammessi ...

Concorso Inps 2018 - pubblicate le date della prova preselettiva : quando sarà e in cosa consiste : pubblicate le date della prova preselettiva del Concorso pubblico Inps 2018, bandito per assumere 967 consulenti protezione sociale. I candidati saranno valutati fra il 30 luglio e il 3 agosto prossimi. Seguiranno, per coloro che avranno superato la preselezione, due prove scritte e un orale finale.Continua a leggere

Concorso Inps 967 posti : sarà pubblicata oggi la data delle prove : Seconda prova scritta : consisterà sempre in un quiz a risposta multipla su questi argomenti: Scienza delle finanze Economia del lavoro Principi di economia Diritto civile Elementi di diritto penale ...

Concorso Inps 2018 - 967 funzionari : rinviata la pubblicazione delle date della preselettiva - ecco le novità : Per quanto riguarda invece il secondo test, dovranno essere approfondite le seguenti materie: economia del lavoro, diritto civile, scienza delle finanze e diritto penale. Per quel che concerne la ...

Concorso Inps 967 posti : da oggi online calendario prove : oggi è stato pubblicato sul sito internet dell’INPS, all’indirizzo www.INPS.it nella sezione “Avvisi, bandi e fatturazione”, sotto la sezione “Concorsi” (ma anche nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana), il giorno, la sede e l’ora di svolgimento delle prove scritte e dell’eventuale preselezione del Concorso INPS 967 posti. La pubblicazione avviene sempre con almeno 15 giorni di anticipo rispetto alla data di inizio delle ...

Concorso 967 posti Inps - entro oggi la domanda di partecipazione : Scade oggi alle 16 il termine per presentare la propria candidatura al Concorso 967 posti Inps per consulente Protezione sociale (Scarica il bando). Ricordiamo che per inviare la domanda i candidati devono essere in possesso di alcuni requisiti. Oltre a quelli generici per partecipare ai concorsi pubblici, è necessario il possesso di una laurea magistrale in una delle seguenti discipline: finanza (LM-16 o 19/S) ingegneria gestionale (LM-31 o ...

Concorso Inps - il Tar riammette un candidato : “Sbagliata una delle domande della prova scritta” : Una delle domande del maxi Concorso per 365 posti da analista di processo e consulente professionale bandito dall’Inps era sbagliata. Per questo il Tar ha dato ragione a uno dei 25mila partecipanti alle prove scritte che aveva impugnato la mancata ammissione agli orali per colpa di una risposta giudicata errata. Il candidato, assistito dagli avvocati Santi Delia e Michele Bonetti, ha contestato l’errata formulazione del quesito e i giudici ...

Pubblicato il nuovo maxi Concorso per l'assunzione di 967 funzionari Inps : seconda prova scritta con una serie di quesiti a risposta multipla sulle seguenti materie: scienza delle finanze; economia del lavoro; principi di economia; diritto civile; elementi di diritto penale;...

Concorso Inps 2018/ 967 assunzioni a tempo indeterminato : come candidarsi - requisiti e prove d'esame : Concorso Inps 2018, 967 assunzioni a tempo indeterminato: come candidarsi, requisiti e prova d'esame prevista dal bando per il profilo di Consulente Protezione Sociale(Pubblicato il Mon, 07 May 2018 15:59:00 GMT)