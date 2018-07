Con Salvini al Viminale sbarcati più di 20mila migranti in meno

Governo : Salvini al top della classifica fiducia - Di Maio al quinto posto Con Savona : ...3, seguito da Giulia Bongiorno, Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, con 45,8, e il Ministro dell'Economia Giovanni Tria con 43,8. Al quinto e sesto posto, quasi pari merito,...

Conti bloccati alla Lega - Salvini : "Parlerò Con Mattarella" : Il vicepresidente del Consiglio conferma l'intenzione di voler affrontare con Mattarella il problema della restituzione di 49 milioni di euro di fondi statali deciso dalla Cassazione. I capigruppo del Carroccio: "Non si può mettere fuorilegge unpartito per (eventuali) errori di altri risalenti a dieci anni fa"

Rolling Stone in copertina : «Noi non stiamo Con Salvini». Ma Mentana si dissocia : «Mai firmato quell'appello» : Una presa di posizione della redazione e sottoscritta da numerosi personaggi del mondo dello spettacolo tra i quali figura anche il direttore de La7 Enrico Mentana che però si dissocia dicendo di non ...

Circolare di Salvini ai prefetti : «Stretta sulla Concessione del diritto di asilo» : La stretta riguarda in particolare la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari che quest’anno è salita al 28%

Migranti - circolare di Salvini ai prefetti : stretta sulla Concessione della protezione umanitaria : Giro di vite sull’asilo. Con una circolare inviata a prefetti e presidenti delle Commissioni per il riconoscimento della protezione internazionale, il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, chiede una velocizzazione nell’esame delle istanze ed una stretta sulla concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, il beneficio più concesso (quest’anno salito a quota 28%) e per il quale si invitano le commissioni alla ...

Matteo Salvini - la vendetta Contro il Pd. Augusto Minzolini : 'Come li vuole punire in Parlamento' : La sentenza sui soldi della Lega è stato un brutto colpo per Matteo Salvini , e forse non è un caso che, fatto rarissimo, mercoledì il segretario e vicepremier non abbia rilasciato alcuna ...

“Radical chic multimilionari accolgano i migranti nelle loro mega ville”. Salvini Contro Rolling Stone : "Questi multimilionari che fanno appelli radical chic aprano le loro mega ville e accolgano chi vogliono accogliere". Così il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, risponde a una domanda sul richiamo del magazine Rolling Stone ad artisti, musicisti e personaggi dello spettacolo a prendere posizione contro le politiche del governo sui migranti. "Io tiro dritto - ha assicurato Salvini - nel nome della sicurezza, delle regole, del controllo ...

