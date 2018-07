Con i kit Idrobox e Aerobox | NPI ITALIA sempre più vicina ai suoi partner

L'indentikit del cantante perfetto? Lo diCono gli ascolti di Spotify : Quali i segreti per dominare le hit parade di tutto il mondo? A spiegarli è uno studio di tre studenti che ha rivelato l'identikit del cantante perfetto

Municipi VI e X : Continua distribuzione kit ‘differenziata’ : Roma – Prosegue secondo i programmi l’estensione della nuova raccolta differenziata nei Municipi VI e X. Per l’attivazione progressiva del nuovo servizio, Continua la distribuzione dei nuovi contenitori da parte di AMA. Dopo il quartiere Axa nel X Municipio, i prossimi a partire saranno Fontana Candida e Due Leoni nel VI Municipio e Centro Giano, Dragona e Dragoncello nel X Municipio. Così in una nota il Campidoglio. I nuovi contenitori ...

Furti al SeCondo Policlinico c'è l'identikit del ladro seriale : Nuova ondata di Furti al Secondo Policlinico partenopeo. Dopo un periodo di calma apparente il ladro o i ladri sono tornati in azione negli ultimi giorni mettendo a segno numerosi Furti ai danni degli ...

OUKITEL K8 arriverà sui mercati a luglio - Con una batteria da 5.000 mAh : OUKITEL continua a proporre smartphone con una enorme batteria, anche se con OUKITEL K8 torniamo a dimensioni meno esagerate. L'articolo OUKITEL K8 arriverà sui mercati a luglio, con una batteria da 5.000 mAh proviene da TuttoAndroid.

Mario Kart 8 : Compatibile da oggi Con il Toy Con Moto del Nintendo Labo Kit Assortito : Mario Kart 8 Deluxe per Nintendo Switch è ora Compatibile con Nintendo Labo, la nuova linea di esperienze interattive basate sulla creazione, sul gioco e sulla scoperta. Afferra il manubrio e lanciati verso la vittoria utilizzando il Toy-Con Moto del Nintendo Labo: Kit Assortito Mario Kart 8 Deluxe: Arriva il supporto Labo Dopo aver installato un aggiornamento gratuito per Mario Kart 8 Deluxe, disponibile da oggi, sarà possibile ...

Germania : a giugno l'eConomia a giugno cresce - ma a un ritmo lento - stima flash IHS Markit - : In Germania Markit Economics ha comunicato che il dato preliminare relativo all'Indice IHS PMI manifatturiero di giugno si è attestato a 55,9 punti inferiore alla lettura precedente pari a 56,9 punti ,...

Rakitic : "Conosco Messi ma è dura fermarlo" : 'Non c'è nulla che già non si sappia su Messi. Viviamo nell'epoca di Youtube, quindi di lui si sa tutto, e per me è difficile dare consigli al mio ct. Leo è il miglior giocatore del mondo, e fermarlo è quasi impossibile'. Ivan Rakitic per una volta si ritrova nei panni di avversario di Messi, con il quale gioca assieme nel Barcellona, ed essendo lui il giocatore della Croazia ...

Credito : Bankitalia - Sicilia in Controtendenza - prestiti in aumento solo dello 0 - 3% : Palermo, 20 giu. (AdnKronos) - "Il dato del Credito è in controtendenza rispetto a quello nazionale: nel 2017 in Sicilia il Credito ha sostanzialmente ristagnato. Complessivamente nel 2017 i prestiti bancari sono aumentati dello 0,3%. Sull'andamento ha inciso il calo dei prestiti alle amministrazion

Treno Milano-Parigi in cabina super comfort : bagno privato Con doccia e kit di biancheria : Le carrozze notturne dei treni Thello, società controllata da Trenitalia, si rifanno il look con un un restyling sulla flotta di 45 carrozze. Sulla tratta che collega Venezia, Milano e Parigi c'è una novità: sarà possibile viaggiare in tutta comodità grazie alla cabina Premium,...

Iniziano le prevendite di OUKITEL K7 su Bangood Con un coupon per averlo a 140 euro : Stanno per prendere il via le prevendite di OUKITEL K7, il nuovo battery phone del produttore cinese, con un codice sconto vcalido su Banggood. L'articolo Iniziano le prevendite di OUKITEL K7 su Bangood con un coupon per averlo a 140 euro proviene da TuttoAndroid.

Conti pubblici - Bankitalia : debito record - aprile 2.312 miliardi : Roma, 15 giu. , askanews, debito pubblico ancora in aumento, con un nuovo record storico. Ad aprile, afferma la Banca d'Italia, il debito delle amministrazioni pubbliche è aumentato di 9,3 miliardi ...

