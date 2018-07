Con Destiny 2 | I Rinnegati il level cap salirà a 50 | mentre il Livello Potenza sarà

Cosa cambia in Destiny 2 Con l’aggiornamento 1.2.3 il 17 luglio : PvE e PvP : Destiny 2 con l’update 1.2.3 avrà una modalità autorevole per i covi dell’incursione. Lo riporta proprio Bungie, che ha voluto fare chiarezza sul prossimo update in arrivo su Destiny 2. Il lancio del nuovo aggiornamento è in programma per il prossimo 17 luglio e sarà caratterizzato da importanti novità sia a livello PvE, come la già citata modalità Autorevole per i Covi dell’Incursione, che a livello PvP, con le nuove playlist 6 contro 6 in ...

Mostrata La Riva Contorta di Destiny 2 I Rinnegati - video e cosa aspettarsi : Destiny 2 I Rinnegati, come sanno bene gli appassionati, introdurrà due nuove ambientazioni. Si chiameranno la Riva Contorta e la Città Sognante ed oggi Bungie ha mostrato un teaser di una di queste due, in particolare della prima. La seconda è praticamente, invece, la zona endgame. La Riva Contorta è l'ambientazione dove i giocatori passeranno la maggior parte del proprio tempo durante la campagna di Destiny 2 I Rinnegati. Lo scopo è dare la ...

Problemi Destiny 2 Con un ornamento - rimosso per il momento da Bungie : L'impegno che Bungie sta profondendo per rendere Destiny 2 un titolo godibile sotto tutti i punti di vista è innegabile: negli ultimi mesi lo sviluppatore che curò la serie Halo si è infatti rimboccato le maniche e, dopo le numerosissime pungolature ricevute da una community decisamente amareggiata, ha provato a porre rimedio alle numerose defaillance “tecnico / tattiche” dello sparatutto in salsa sci fi. Ovviamente la strada per tornare nei ...

Il nuovo video di Destiny 2 : I Rinnegati si Concentra sulla realizzazione dell'arco : Qualche settimana fa, Bungie ha rivelato che la prossima espansione per Destiny 2, intitolata I Rinnegati, sarebbe stata lanciata a settembre. Tra le novità di questo contenuto aggiuntivo, è stata annunciata una nuova arma che molti fan avevano richiesto da tempo, l'arco.In un recente video riportato da Dualshockers, Bungie ha discusso del processo alla base della costruzione dell'arco e di quanto è stato complicato per il team. Molti degli ...

Destiny 2 I Rinnegati - quali saranno i Contenuti esclusivi su PS4 : Destiny 2 I Rinnegati avrà dei contenuti esclusivi su PS4. Questa informazione è già circolata, ma è stato dato poco peso data l'enorme mole di dettagli rilasciati ultimamente da Bungie per questa espansione. Stiamo per entrare teoricamente nell'anno 5 del franchise di Destiny (anno due per Destiny 2). A quanto pare l'accordo tra Sony e Bungie è ancora attivo. Cosa avrà in esclusiva PS4 per Destiny 2 I Rinnegati Non conosciamo tutt'ora le ...

E3 2018 : Destiny 2 e l'espansione I Rinnegati sul palco di Sony Con il trailer di presentazione per la storia : In questi minuti si sta svolgendo la conferenza E3 2018 di Sony e, dopo una partenza spettacolare con The Last of Us Part 2, si è passati a Destiny 2.Il popolare sparatutto si è mostrato con il reveal story trailer dedicato all'espansione in arrivo a settembre, I Rinnegati, presentata da poco da Bungie.Ecco qui il video, buona visione:Read more…

Destiny 2 gratis su Xbox One dal 7 giugno - ma a una Condizione : Destiny 2 è disponibile in maniera del tutto gratuita su Xbox One per i membri Gold da oggi 7 al 10 giugno, insomma per tutto il weekend. L’incredibile annuncio è arrivato direttamente da Microsoft che ha reso noto che a partire da oggi, giovedì 7 giugno, e per tutta la durata del weekend fino al 10 giugno, tutti i membri abbonati al servizio Xbox Live Gold potranno giocare gratis a Destiny 2 grazie all'iniziativa Free Play Days. La condizione è ...

Problemi Destiny 2 Con le ricompense del Cala la Notte - Bungie risponde : Che Destiny 2 ce la stia mettendo tutta per ritornare nei cuori dei propri fan storici è fuori discussione. Tante le strade intraprese da Bungie nel corso di questa prima parte del 2018, con lavori di correzione della propria rotta che avevano lo scopo di riportare la grande mole di utenza precedente a solcare nuovamente le rotte interplanetarie dello sparatutto in salsa fantascientifica. Ovviamente si tratta di un percorso lungo e tortuoso – e ...

Come cambieranno in Destiny 2 6 armature esotiche Con l’update del 29 maggio : La Mente Bellica, il secondo DLC di Destiny 2, è ormai disponibile da qualche settimana. Con l'uscita di questa espansione Bungie ha introdotto diverse modifiche alle armi esotiche. Dal 29 maggio 2018 sarà disponibile un nuovo aggiornamento, che invece tra le altre cose modificherà in particolare sei armature esotiche. Come cambia Destiny 2 il 29 maggio Ecco quali saranno le sei armi esotiche che cambieranno dal 29 maggio in Destiny 2, con ...

Problemi Destiny 2 Con gli engrammi del Clan - rassicurazioni da Bungie : L'approdo sugli store digitale de La Mente Bellica, seconda espansione di Destiny 2 inclusa nel primo Season Pass del gioco, ha un po' smosso una situazione che risultava essere ristagnante ormai da troppi mesi. I giocatori del titolo sviluppato dai ragazzi di Bungie erano infatti curiosi di vedere quali sarebbero state le mosse operate dallo studio per ripristinare l'egemonia videoludica dello sparatutto in salsa Sci Fi, e il risultato ha ...

Destiny 2 La Mente Bellica : un indovinello nel DLC ha Condotto un giocatore a un tesoro sepolto : Il nuovo DLC di Destiny 2, La Mente Bellica, sta tenendo impegnati i giocatori con tantissime attività inedite, tra missioni, assalti e un raid nuovo di zecca. Una parte della community ha preferito però unire le proprie forze per risolvere un misterioso indovinello nascosto nelle profondità delle stanze di Raspuntin, che stando a quanto segnala Videogamer.com nascondeva qualcosa che non ci saremmo davvero aspettati.La soluzione del rompicapo ...

Destiny 2 : La Mente Bellica introduce nuove armi - armature - Contenuti endgame e molto altro : Bungie, Vicarious Visions e Activision annunciano che è disponibile il download de "La Mente Bellica", la seconda espansione di Destiny 2, sulle seguenti piattaforme: PlayStation 4, la famiglia di dispositivi Xbox One che include la Xbox One X e PC. La versione PC è disponibile in esclusiva su Battle.net, l'acclamata piattaforma di gioco online di Blizzard Entertainment. "La Mente Bellica" è la seconda espansione ufficiale del pluripremiato ...

Alle 20 saremo in diretta Con Destiny 2 e l'espansione La Mente Bellica : Oggi, 8 maggio, è il giorno dell'arrivo della nuova espansione di Destiny 2, La Mente Bellica, recenteMente protagonista dell'esplosivo trailer di lancio.L'imperdibile diretta di questa sera è dedicata proprio alla seconda espansione dello sparatutto di Bungie che, come probabilMente già saprete, si concentrerà sulla figura di Ana Bray, una guardiana data per dispersa che sta indagando sul suo passato tra le calotte polari di Marte. A partire ...

Il Livello massimo in Destiny 2 aumenterà Con il DLC La Mente Bellica - tutti i dettagli : Come con tutti gli add on per le esperienze online, il Livello massimo di Destiny 2 si prepara ad essere espanso in occasione de La Mente Bellica, la seconda e attesa espansione del gioco targato Bungie e Activision che uscirà la prossima settimana. Andiamo a vedere e definire meglio i dettagli su questa piccola novità circa l'imminente DLC del gioco, chiamato a riscattare alcuni mesi passati decisaMente troppo in ombra e con l'utenza giunta un ...