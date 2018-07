Come le fake news vengono utilizzate contro i migranti

Come si sconfiggono le fake news? : (Photo by Jessica Kourkounis/Getty Images) È passato un anno e mezzo dalla vittoria di Donald Trump, ma quale sia stato il ruolo giocato dalle fake news nell’elezione di uno dei più improbabili presidenti degli Stati Uniti (o nella vittoria della Brexit, per fare un altro esempio) è ancora un tema ampiamente dibattuto. “Un recente studio ha sottoposto a un campione di elettori americani una serie di notizie attendibili e di bufale, chiedendo in ...

Contaminazioni digitali : Come ti smonto le bufale e i professionisti del 'fake' : Nel mezzo: riflessioni, narrazioni, spettacoli che pongono al centro il significato delle parole 'vero' e 'falso'; le buone e cattive pratiche di comunicazione sui social network, sui giornali e in ...

Ritorno al futuro 4 : Come nasce una fake news : ... like e condivisioni sono immediati, l'entusiasmo per il famigerato "Ritorno al futuro IV" è evidente e la viralità coinvolge immediatamente centinaia di migliaia di persone in tutto il mondo. Più ...

Nadia Toffa - Come sta?/ La foto con Roberto Cenci : sorridente dopo la terribile fake news sulla sua morte : come sta Nadia Toffa? La fotografia insieme a Roberto Cenci: sorridente e serena dopo la terribile fake news delle scorse giornate, dal suo account ufficiale nessuna notizia.(Pubblicato il Sun, 03 Jun 2018 11:11:00 GMT)

Come combattere le fake news in ambito sanitario : Come vengono scelte le notizie di salute che vengono pubblicate sul Corriere della Sera? Che criteri vengono usati per la scelta delle notizie? Ce lo spiega il Dott. Luigi Ripamonti, medico, giornalista, responsabile di Corriere Salute, le pagine settimanali sulla salute del Corriere della Sera, e della sezione Salute di Corriere.it. La risposta è piuttosto semplice. “Essenzialmente ci rifacciamo al tipo di fonte. In altre parole esistono delle ...

Kopel di WikiTribune al Wired Next Fest : “Ecco Come aggiustare le fake news” : Non è un segreto che il livello di fiducia che il grande pubblico nutre nei confronti del mondo delle news come istituzione non sia esattamente alle stelle, da noi come altrove. Troppe le fonti che si contraddicono apertamente ed eccessivo il rumore di fondo dietro al quale le notizie si nascondono: il risultato è un pubblico mai così disinteressato all’idea di informarsi in modo plurale e soprattutto di lasciar mettere in discussione le ...

Giuseppe Conte - su Twitter ecco l’account fake : e il premier in pectore parla Come Rovazzi : Di account fake di politici ce ne sono tanti, da Renzo Mattei a Gianni Kuperlo, e tutti offrono agli utenti Twitter parodie divertenti e battute spesso molto rituittate. E ieri, poco dopo l’annuncio ufficiale di Giuseppe Conte come premier in pectore, su Twitter è apparso anche il suo account fake: Contepremier. Un primo tweet in pieno stile Rovazzi (“e adesso andiamo a comandare”) ha svelato subito la parodia, cosa che ...

Disinformazione e fake news : Come si plasma la percezione degli utenti : I progressi nel campo tecnologico hanno cambiato il modo in cui gli individui apprendono. Le piattaforme digitali hanno dato vita a nuove forme di comunicazione per una portata globale fino a pochi ...

Balle Spaziali - Marco Travaglio smonta 3 fake news e mostra Come la riabilitazione non cambia il giudizio su Berlusconi : E’ vero che Pif nella fiction Rai “La mafia uccide solo d’estate” ha mascariato, screditato Giulio Andreotti attribuendogli addirittura due incontri con il boss Stefano Bontate che invece le sentenze hanno smentito esserci mai stati? E’ vero che Berlusconi è stato riabilitato e quindi non ha commesso i reati che gli erano stati addebitati anche in sentenze definitive come dice Alessandro Sallusti che si adonta ...