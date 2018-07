Come farsi pagare dai clienti | 4 passaggi fondamentali

Come farsi una reputazione aziendale nell'era digitale : ...e investire in questo settore perché riuscire a fare una valutazione puntuale di quelli che sono gli impatti del mondo digitale sul servizio e sulla reputazione dell'azienda ormai è una scienza e ...

Cicliste affascinanti e sensuali : ecco Come ‘rifarsi gli occhi’ in attesa del Tour de France [GALLERY] : Bellissime ed affascinanti: una gallery per rifarsi gli occhi in attesa di vedere i campioni del ciclismo sfidarsi al Tour de France Tutti gli appassionati delle due ruote, dovranno aspettare un po’ prima di tornare ad emozionarsi, dopo la fine del Giro d’Italia, conclusosi ieri. In attesa del Tour de France però abbiamo pensato ad una affascinante gallery che raccoglie le più sensuali amanti del ciclismo, che lo praticano a tutti ...

Lo stress si trasmette : Come evitare di farsi contagiare da quello altrui : via GIPHY Lo sapevate che fare sport fa bene sia al corpo che alla mente ? Contro stress e stanchezza lo yoga aiuta a beneficiare di se stessi, ecco qualche posizione accessibile per iniziare: Guarda ...

Come non farsi rovinare la giornata da un brutto momento : La giornata sta scorrendo bene, senza intoppi ma neanche senza picchi clamorosi. Eppure, a un certo punto, qualcosa va storto. Può essere davvero qualsiasi cosa e ciascuno ha la sua sensibilità: una multa, uno screzio, una notizia, un ritardo, un piccolo problema. Qualcosa evidentemente di limitato e relativo ma che, nonostante tutto, riesce a impossessarsi di noi. E della nostra attenzione. Rovinandoci la giornata senza speranza di recuperarla ...