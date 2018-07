Codacons | Buche a Roma | pronti a denunciare i vigili

romadailynews

(Di giovedì 5 luglio 2018)– Ilpronto alla guerra legale contro iurbani della Capitale, che hanno annunciato multe fino a 168 euro per chi segnalera’ lepresenti sull’asfalto cerchiandole con la vernice. “Siamo oramai alle comiche- spiega il presidente Carlo Rienzi-. La Polizia municipale, che dovrebbe difendere i cittadini dai pericoli insiti nelleche infestano le stradene, decide di schierarsi contro gli utenti e di multarli se adotteranno misure per evitare ad automobilisti e motociclisti di subire incidenti e lesioni. Multe non solo ridicole, ma annullabili dinanzi qualsiasi giudice”. “Se infatti un cittadino imbratta una strada allo scopo di segnalare un pericolo imminente, non si tratta affatto di una violazione delle norme, ma dell’adempimento di un preciso dovere civico- afferma Rienzi- In tal senso qualsiasi sanzione ...