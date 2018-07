Clima | ENEA | sette nuove aree costiere a rischio inondazione in Italia

Clima e futuro : Workshop ENEA sui cambiamenti Clima tici e variazioni del livello del Mar Mediterraneo : Teleborsa, - Gli studi più recenti sull'innalzamento del livello del Mar Mediterraneo legato ai cambiamenti Clima tici saranno al centro del primo Workshop sul tema in Italia che si svolgerà il 5 e 6 ...

Cambiamenti Climatici - ENEA : primo “vertice” di esperti in Italia sull’innalzamento del livello del Mediterraneo : Gli studi più recenti sull’innalzamento del livello del Mar Mediterraneo legato ai Cambiamenti climatici saranno al centro il 5 e 6 luglio del primo workshop sul tema in Italia, nel corso del quale saranno diffusi anche nuovi dati sulla situazione delle coste Italiane più esposte al rischio inondazione (Roma, sede ENEA, via Giulio Romano 41). Oltre a rappresentanti del Ministero dell’Ambiente, parteciperanno all’evento i principali ...