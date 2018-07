Claude Lanzmann è morto Il regista di Shoah si è spento all' età di 92 anni | cinema in

Addio a Claude Lanzmann - il regista-filosofo di «Shoah» : I binari di Auschwitz sono coperti di erbacce e malerbe quando Claude Lanzmann gira Shoah, il documentario sullo sterminio degli ebrei nei campi di concentramento polacchi durante la Seconda Guerra Mondiale. Oltre dieci ore di interviste, di immagini di repertorio, di ricordi fulgidi e memorie spezzate per un capolavoro del cinema, per un esempio vivido e pulsante di una tragedia terribile, in grado di scrivere la storia. Una tragedia che ...

