Clan per recupero crediti | 4 arresti

Scommesse : Miccichè è preoccupato per l’aumento del “gioco Clandestino” : “Sono preoccupato per la tenuta occupazionale e lo sviluppo del calcio italiano e del suo indotto e per il rischio che si incrementi il ricorso al gioco d’azzardo clandestino”: è quanto dichiara il presidente della Lega Serie A, Gaetano Miccichè, commentando il Decreto legge Dignità varato dal Consiglio dei Ministri che vieta la pubblicità per le società di giochi e betting. “L’industria del calcio è tra le ...

Sacra Corona Unita - operazione contro Clan leccesi : 33 arresti : Sacra Corona Unita, operazione contro clan leccesi: 33 arresti Le persone finite in manette sono accusate di associazione mafiosa, traffico di stupefacenti, estorsione, porto abusivo di armi Parole chiave: lecce ...

Sacra Corona Unita - operazione contro Clan leccesi : 33 arresti - : Le persone finite in manette sono accusate di associazione mafiosa, traffico di stupefacenti, estorsione, porto abusivo di armi

Clan Inzaghi a Formentera : bagni d'amore per i due allenatori con le compagne : ognuno da qualche parte del mondo ha la sua... e se la fortuna te la fa incontrare... a quel punto nasce la magia... sognando un amore come il vostro #gaiaesimone noi vi auguriamo una vita di pura ...

Minacce ai familiari del pentito per costringerlo a ritrattare : arrestati 10 uomini del Clan nel Napoletano : Dieci soggetti ritenuti affiliati al clan camorristico dei Polverino attivo nell'hinterland a nord di nNpoli e all'estero, sono stati arrestati dai carabinieri del nucleo investigativo di Castello di ...

Cesarò - ME - : confiscati beni - per un valore di ' 300.000 - 00 ad un esponente di spicco del Clan Ercolano-Santapaola : Nelle prime ore della mattinata odierna, 28 giugno 2018, in provincia di Messina e Catania, i Carabinieri della Sezione Anticrimine del Raggruppamento Operativo Speciale di Catania, congiuntamente ai ...

Giugliano - arrestati tre carabinieri : false accuse a un immigrato per armi Clandestine e terrorismo : Giugliano. Tre carabinieri in servizio alla compagnia di Giugliano sono stati arrestati in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del Tribunale di Napoli Nord....

Milano - locali chiusi per rapporti con i Clan mafiosi : Milano sta diventando sempre più deserta. Chiudono uno dopo l'altro bar e ritoranti, da quelli lussuosi alle rosticcerie. Ma non è la crisi, che costringe i commercianti a serrare la saracinesca. La colpa è della 'ndragheta.Dieci giorni fa, il lussuoso locale "sul tetto della città", Unco Milano, era stato chiuso, per infiltrazioni mafiose, da parte delle cosche calabresi. E ora tocca ad altre due attività. In via Mulino delle Armi, il Gio & ...

Vibo Valentia - 6 fermi per l’uomo ucciso da un’autobomba a Limbadi : sono tutti esponenti del Clan Mancuso : Ci hanno messo meno di due mesi i carabinieri di Vibo Valentia e la Direzione distrettuale antimafia di Catanzaro per fare luce sull’autobomba di Limbadi, che il 9 aprile scorso ha ucciso Matteo Vinci e ferito gravemente suo padre Francesco. Il quarantaduenne Matteo Vinci è stato ucciso come un boss nel regno della cosca Mancuso. L’ex rappresentante di medicinali, però, un boss non era. Piuttosto con la sua famiglia non aveva piegato la testa ...

Napoli - così la camorra marchia le strade dei Clan : la segnaletica scoperta dai carabinieri nel quartiere Miano : Armi da guerra, un vero e proprio arsenale della camorra è stato sequestrato nel quartiere Miano di Napoli, area d’azione del clan Lo Russo, che aveva addirittura segnato la zona con la scritta sui muri “ztl lo russo”. Tre kalashnikov, un fucile a pompa ma anche due mitragliette, una carabina calibro 44 rubata e 464 cartucce anche per armi di altro calibro erano nascoste in un’automobile parcheggiata tra le altre. È nei ...

Napoli - così la camorra segnala le strade “appartenenti” ai Clan : la segnaletica scoperta dai carabinieri nel quartiere Miano : Armi da guerra, un vero e proprio arsenale della camorra è stato sequestrato nel quartiere Miano di Napoli, area d’azione del clan Lo Russo, che aveva addirittura segnato la zona con la scritta sui muri “ztl lo russo”. Tre kalashnikov, un fucile a pompa ma anche due mitragliette, una carabina calibro 44 rubata e 464 cartucce anche per armi di altro calibro erano nascoste in un’automobile parcheggiata tra le altre. È nei ...

Belen Rodriguez e Stefano De Martino - la serata insieme. Il video Clandestino : per Iannone è finita? : Non solo parole, anche fatti. Belen Rodriguez spappola il cuore di Andrea Iannone e lo fa via Instagram . Un video malandrino la ritrae mentre balla scatenata in compagnia di Stefano De Martino , che ...

Roma - scacco al Clan Fasciani : confiscati beni per 18 milioni - : I finanzieri del comando provinciale di Roma hanno dato esecuzione a un decreto di confisca, emesso dal locale Tribunale, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia capitolina, nei confronti ...

Ostia - confiscati beni per 18 - 5 milioni di euro al Clan Fasciani - : Al termine delle indagini, la Guardia di Finanza ha bloccato società, immobili e conti bancari riconducibili ai fratelli Carmine e Terenzio, capi del gruppo attivo fra Roma e il litorale ostiense. ...