CIRCOLARE MIGRANTI | DIRETTIVA SALVINI SULLA CONCESSIONE DIRITTO D' ASILO Limitare

Migranti : Cgil - con CIRCOLARE Salvini accanimento contro più deboli : Roma, 5 lug. (AdnKronos) – “Siamo di fronte ad un vero e proprio accanimento contro le persone più deboli. La circolare emessa dal Ministro dell’Interno cerca di fatto di limitare la concessione del permesso di soggiorno quando, come prescrive la legge in vigore, ricorrono particolari motivi di carattere umanitario. Un tentativo che conferma la disumanità già dimostrata da questo Governo sul tema immigrazione”. Ad ...

Migranti - CIRCOLARE di Salvini ai prefetti : stretta sulla concessione della protezione umanitaria. ‘Asilo solo a chi ne ha diritto’ : Velocizzazione nell’esame delle istanze e stretta sulla concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari. È questo il contenuto della circolare che il ministro dell’Interno Matteo Salvini ha inviato a prefetti e presidenti delle Commissioni per il riconoscimento della protezione internazionale per un giro di vite sull’asilo. Nel mirino finisce il permesso di soggiorno per motivi umanitari, il beneficio più concesso ...

